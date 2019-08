Andy Murray jugará el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty contará con uno de los rostros más ilustres del circuito. El exnúmero 1 del mundo ha recibido una invitación a manos de la organización para disputar el Challenger que acoge la Rafa Nadal Academy by Movistar, desde el próximo lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre.



No será la primera vez que el campeón de tres torneos de Grand Slam pise las instalaciones de Manacor. Y es que en julio de 2016, año de su inauguración, Murray ya tuvo la oportunidad de jugar en las pistas mallorquinas para preparar la gira americana, después de conquistar su segunda corona de Wimbledon.



El británico fue operado de la cadera el pasado mes de enero tras el Abierto de Australia, disputando seis torneos desde su regreso en junio. Eso sí, en individuales pasó 210 días sin competir hasta que volvió a hacerlo la pasada semana en el ATP Masters 1000 de Cincinnati con derrota frente a Richard Gasquet por 4-6, 4-6.



En la modalidad de dobles consiguió el título en su primer torneo desde Melbourne junto a Feliciano López en la hierba de Queen's en Londres. También participó en Wimbledon (segunda ronda), Washington (cuartos de final), Montreal (segunda ronda) y Cincinnati (cuartos de final). En total son 15 partidos disputados para ir retomando el ritmo de competición.



La participación de Murray en el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty supone su regreso al ATP Challenger Tour. El británico jugó por última vez un torneo de esta categoría en Mons (Bélgica) en 2005 y en su palmarés lucen dos trofeos en Aptos (California, Estados Unidos) y Binghamton (Nueva York, Estados Unidos), ambos en 2005. En total, registra un récord de victorias y derrotas de 22-12 en este circuito. Manacor espera su partido número 35.





@andy_murray to play at the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty in Manacor! See you soon at the #RafaNadalAcademy!



