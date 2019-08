Mateu Cañellas es el nuevo coordinador técnico de Turismo y Deporte de Inca

Mateu Cañellas es el nuevo coordinador técnico de Turismo y Deporte del Ajuntament de Inca. El inquer, exconseller d'Esports del Govern balear, vuelve de esta forma a un puesto de gestión pública. Y lo hace en un cargo que tanto el exatleta como el alcalde Virgilio Moreno quieren "alejar de la política", ha señalado Cañellas, que ha matizado que "hubo varias reuniones y también muchas condiciones" para aceptar el cargo, como su cambio de enominación (antes se denominaba director de Turismo y Deporte).

"Necesitaba un impulso en la gestión deportiva", ha asegurado Mateu Cañellas, que continuará en su puesto de Responsable de Desarrollo y Tecnificación de la RFEA. "Hablé con la Federación Española y, como es compatible, dieron su visto bueno. Además, no puedo dejarlo a un año vista de los Juegos Olímpicos", ha señalado el exatleta, quien sí ha renunciado a su puesto de técnico en la Fundació per a l'Esport Balear: "He preferido renunciar, porque no iba a tener tiempo material. No se dio opción a saber si era compatible o no".

"Sé que tengo el 80 por ciento de la semana para dedicar al Ajuntament y ahora tocar empaparnos de todo esto. Es gestión pura y dura. Y es un cargo eventual. Estaré hasta que todo funcione y luego que decida el alcalde. Si son cuatro años, estaremos cuatro años", ha explicado Cañellas, que estará "bajo la jurisprudencia de los concejales de Turismo y Deportes".

"Lo primero en lo que habrá que centrarse es en las instalaciones, las subvenciones y que los usuarios y clubes de Inca estén a gusto", ha concluido.