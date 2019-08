Chema González: "Tengo muchísimas ganas de luchar por lo más grande, ascender a ACB"

Es un mantra asumido de manera vertical, desde el más alto directivo hasta los recién llegados. El objetivo de esta temporada es ascender a ACB. Así lo ha confirmado esta mañana, en su presentación, el pívot Chema González. "Tengo muchísimas ganas de luchar por lo más grande, que es ascender a ACB" ha confirmado sin ningún género de duda el zaragozano. Asimismo, ha desvelado que el del B the travel brand Mallorca es un proyecto "dulce para aceptar". "En menos de dos días acepté, no me lo pensé mucho", ha confesado el interior de 28 años.

También ha podido confirmar que, tras su experiencia reciente en ACB, en las filas del Montakit Fuenlabrada, acumula una experiencia que trae consigo a LEB Oro y a la isla. "La palabra 'relajación' nunca ha estado en mi cabeza", ha afirmado un González que ya se ha bregado contra algunos de los mejores cincos de Europa. "Si he defendido a Tavares o a Dubljevic, he de meter esa misma intensidad cuando juegue contra jugadores LEB de gran calidad", ha sentenciado de manera rotunda el ex de Fuenlabrada.

Sobre la primera toma de contacto con su nuevo entrenador, Félix Alonso, ha confesado, entre risas, que el primer entrenamiento de ayer fue "duro". "Es una llamada, el equipo tiene unas calidades pero aquí venimos a trabajar y a defender, su primera imagen nos ha llegado", ha asegurado González sobre los métodos de Alonso y la intención que tiene el míster de que todos ofrezcan un esfuerzo y un sacrificio innegociable.

Otro de los jugadores presentados en la mañana de hoy ha sido el norteamericano Thomas Bropleh, quien, en la línea del resto de sus compañeros y cuerpo técnico, ha corroborado la idea de que aceptó la propuesta del Mallorca Palma "porque subir es el objetivo". Además, ha remarcado que "cada día es una final". Sobre las claves del equipo para esta temporada, ha insistido en que lo más importante es "jugar para el compañero y permanecer unidos". Tras un "vuelo de 32 horas", ha destacado que se siente "emocionado", a la vez que piensa que el equipo tiene capacidad para "hacer algo especial".

Por último, Alexander Lindqvist, ha sido el tercero en discordia en la mesa de presentaciones en la mañana de hoy. El sueco ha asegurado que espera finalizar la temporada como "campeón" y se ha alegrado por reencontrarse con Félix Alonso. "Es bueno estar con él de nuevo", ha afirmado el ala-pívot nórdico.