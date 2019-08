El Baleares incorpora a Pedro Orfila

Pedro Orfila es nuevo jugador del Atlético Baleares y concluye una nómina de altas en la zaga blanquiazul que se da por cerrada. El defensa asturiano, de 31 años, llega libre del Cartagena, equipo con el que llegó a promocionar para el ascenso, por la ruta de los no campeones y se quedó a las puertas, como su nuevo club, pero en la segunda eliminatoria y contra la Ponferradina.

Su dilatada trayectoria le ha otorgado la versatilidad propia de un defensa experimentado y, pese a que en las últimas campañas se ha desempeñado en la banda, como lateral derecho, su posición natural es la de central diestro.

El zaguero, formado en Mareo, cantera del Sporting de Gijón de prolíficos futbolistas, llegó a disputar once encuentros de Primera División con los rojiblancos. Además, ha disputado un total de 87 partidos con los asturianos, el Numancia y el Racing de Santander en la segunda categoría del fútbol español, a los que hay que añadir 189 partidos en Segunda B en las filas del filial del Sporting, en el Racing de Santander, con quien se proclamó campeón del Grupo I y ascendió a Segunda, el Murcia y el propio Cartagena, durante la pasada temporada.

La directiva, con Patrick Messow a la cabeza, continúa configurando una plantilla con alternativas para la nueva temporada y tras la decepción que supuso no ascender a la división de plata en el pasado curso. Mandiola pide fichajes y desde las oficinas trabajan para satisfacer a su técnico. La llegada de Orfila supone la quinta incorporación en la línea defensiva, uniéndose el de Langreo a los laterales diestros Luca Ferrone y Borja San Emeterio, el lateral izquierdo, ex del Athletic de Bilbao, Jon Aurtenetxe y el central, ex del Sevilla Atlético, Checa.