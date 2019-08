Rafa Nadal ya conoce su camino en el Masters 1000 de Canadá

Rafa Nadal ya conoce su camino en el Masters 1000 Canadá (también conocido como Rogers Cup), tras el sorteo celebrado anoche en Montreal.



El manacorí arrancará la defensa de su título ante el vencedor del duelo que enfrentará al australiano Alex de Miñaur (25 del ránking ATP) y un jugador procedente de la fase previa.



El mallorquín, que ya se entrenó ayer para adaptarse a las pistas duras en las que se jugará el torneo -viajó el martes para preparar con tiempo la cita-, parte como primer cabeza de serie del evento ya que renunciaron Djokovic y Federer. El número 2 del mundo podría cruzarse con el italiano Fabio Fognini en cuartos de final.



El austriaco Dominic Thiem, que hoy juega por el título en Kitzbühel (Austria), es el segundo favorito y solo podría medirse a Nadal en la final.





