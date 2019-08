Maria Perelló navega con el '0man Air' en la penúltima jornada

Maria Perelló, regatista del Club Nàutic s'Arenal y campeona mundial de la clase Optimist por tercer año consecutivo, hito que nadie había conseguido antes, vivió la experiencia de su vida tras salir a navegar como invitada en el 'Oman Air' en la 38 Copa del Rey MAPFRE, su primera experiencia en un catamarán con hidroalas GC32.

"Ha sido una experiencia impresionante que nunca olvidaré. He salido con Oman Air desde el amarre y antes de empezar la competición me han dejado llevar el timón del GC32. Ha sido súper divertido y me han enseñado cómo llevar el barco y después he ido como invitada a bordo en la primera manga y he experimentado cómo vuela sobre el agua", explicó María a su regreso al Real Club Náutico de Palma.

El táctico de 'Oman Air', Pete Greenhalgh comentó, tras conocerla: "María es una campeona increíble".