Copa del Rey Mapfre: El 'Rats on Fire' empieza fuerte

La primera jornada de competición de la 38 Copa del Rey MAPFRE estuvo a la altura de las expectativas y convocó en la Bahía de Palma a diez de las 11 clases y 126 de los 132 equipos inscritos. Los líderes al término de la primera jornada de competición son: 'Proteus' en clase Mallorca Sotheby's IRC, 'Cuordileone' en ClubSwan 50, 'Porrón IX' en Swan 45, 'Pez de Abril' en Mallorca Sotheby's ClubSwan 42, 'Rowdy Too' en BMW ORC 0, 'Rats on Fire' en BMW ORC 1, 'Teatro Soho Caixabank' en BMW ORC 2, 'Vertigo Dos Texia' en BMW ORC 3, 'Dorsia Sailing Team' en Purobeach Women's Cup y 'Solintal' en Herbalife Nutrition J80.

Los colosos de la flota, agrupados bajo la clase Mallorca Sotheby's IRC, celebraron sus dos primeros asaltos con el dominio del 'Proteus' de George Sakellaris.

La regata más multitudinaria de la historia de unidades ClubSwan 50 comenzó con dos mangas. La primera victoria parcial de la semana correspondió al 'Cetilar-Vitamina' de Andrea Lacorte, pero el mejor del día fue el también italiano 'Cuordileone' de Leonardo Ferragamo, con táctica de Tomasso Chiefi, que es el primer líder merced a unos parciales de 2-1.

La provisional de Swan 45 arranca liderada por el actual campeón del mundo de la clase. El 'Porrón IX' de Luis Senís firmó un segundo y un primero, y es líder por la mínima por delante del italiano 'Swing Cube' de Paolo Leonardi (1-3). El estreno de clase ClubSwan 42 anticipa una encarnizada lucha por el título, con tres barcos empatados a puntos en cabeza de la provisional. Comienza fuerte la defensa del título el 'Pez de Abril' del murciano José María Meseguer. El ganador de las tres últimas ediciones no se despegó del rumano 'Natalia' de Natalia Brailoiu (1-3) y el 'Nadir' del mallorquín Pedro Vaquer (2-2), campeón de Europa 2017.

En BMW ORC 0 lidera el Botín 52 'Rowdy Too' patroneado por Timoth Goodbody.

La competida BMW ORC 1 arranca liderada por el barco más laureado de la flota, el Swan 45 'Rats on Fire' de Rafael Carbonell, de nuevo timoneado por Rayco Tabares. El cinco veces campeón de Copa del Rey MAPFRE firmó un tercero y un primero, y encabeza la provisional por delante del 'From Now On' de Hernán Mones (2-3,5) y el defensor del título, el 'Estrella Damm' timoneado por Luís Martínez Doreste.

En BMW ORC 2 lidera el equipo campeón de 2018. El 'Teatro Soho Caixabank' armado por Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas. El líder de BMW ORC 3 completó una jornada perfecta: dos victorias de dos posibles y ocho puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor en la clase más multitudinaria de esta edición (27 barcos). El Salona 37 'Vertigo Dos Texia' de Antonio Guasch, patroneado por Jorge Martínez Doreste, fue sobrado.

El debut de la clase femenina Purobeach Women's Cup tuvo como claro dominador al Dorsia Sailing Team patroneado por la doble medallista olímpica barcelonesa Natalia Vía Dufresne. También disputaron tres emocionantes mangas en el Herbalife Nutrition J80. El 'Solintal' del doble campeón del mundo Ignacio Camino es el primer líder.