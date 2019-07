El baloncesto de élite se vuelca con el B the Travel Brand Mallorca Palma

El B the Travel Brand Mallorca Palma prepara su nueva temporada en LEB Oro cargado de ilusión y alentado por el mundo del baloncesto. Jugadores y seleccionadores del panorama nacional han mandado un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Félix Alonso de cara a la campaña que entra. La apuesta por el ascenso a ACB es seria y el B the Travel Brand Mallorca Palma no tiene previsto arrugarse.

Sergio Scariolo, seleccionador nacional; Rudy Fernández, jugador mallorquín del Real Madrid; Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española; Pepu Hernández, exseleccionador de la Roja y Fernando Romay, exjugador de baloncesto, son las voces que han mandado un mensaje de apoyo al conjunto mallorquín de cara a la campaña que se inicia el próximo 27 de septiembre y donde el único objetivo del equipo palmesano es el ascenso.

"Muchos ánimos para la próxima temporada", reza Scariolo. "Mucha suerte al equipo", subraya Rudy. "El año pasado llegasteis a la final, este año a la ACB y el año que viene donde queráis. Seguid trabajando", espeta Fernando Romay, no sin ciertas dificultades para pronunciar el nombre completo del equipo.