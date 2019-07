Aurtenetxe: "El objetivo es ascender"

Jon Aurtenetxe fue presentado ayer como nuevo jugador del Atlético Baleares con un mantra grabado en su discurso. "El objetivo es ascender", declaró sin titubear el experimentado zaguero. Tras su primer entrenamiento con "un grupo muy unido" que le pudo brindar una "gran acogida", fue presentado en la Mallorca Sports Medicine.

Aurtenetxe, de 27 años, tiene una dilatada experiencia en Primera División, principalmente con el Athletic Club (su club de formación), pero también con el Celta de Vigo. Con el conjunto vasco llegó a disputar una final de Copa del Rey y otra de Europa League, ambas perdidas contra el Barcelona y el Atlético de Madrid. Además, también jugó en Segunda División con el Tenerife y el Mirandés, antes de firmar con el Amorebieta de Segunda B, club desde el que, en enero de este mismo año, emigró a Australia para enrolarse en las filas del Adelaide Comets. El polivalente defensa, que puede actuar tanto de "central como de lateral zurdo", en palabras del director deportivo blanquiazul, Patrick Messow, se proclamó campeón de la Eurocopa Sub-19 en 2011.

El cachorro de Lezama declaró durante su presentación que lo que más le llamó la atención del proyecto balearico fue que "no consiguieron subir a Segunda", algo que "es el objetivo de este año." El zaguero vasco avisó que "el año es muy largo, pero siempre hay que aspirar al máximo". El experimentado defensa quitó peso a su llegada al ser catalogado como la contratación más trascendente en este mercado estival. "No me siento el fichaje más importante, quiero aportar como uno más", remarcó el jugador. También admitió no conocer al cuerpo técnico con anterioridad, pero sí tener "buenas referencias" de ellos. Sobre su pasado con otro jugador de Lezama, Gorka, admitió conocerle "desde pequeños", así como tener una "muy buena" relación con él.

Acerca del cambio de aires al venir desde Australia, Aurtenetxe desveló que cuando le comentaron la posibilidad de recalar en el club, decidió venir "porque es un proyecto muy ambicioso". "Hay que hacer piña y grupo", concluyó el zaguero.