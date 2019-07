Vicente del Bosque: "Ascender dos años consecutivos y estar en Primera es un éxito"

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque ha comparecido esta mañana en las instalaciones del Ágora Portals International School (Calvià), donde estos días se lleva a cabo su campus de fútbol, y ha valorado el regreso del Mallorca a Primera División. "Ascender en dos años dos categorías y estar en la máxima categoría categoría del fútbol español es un éxito y significa que alguien ha hecho bien su trabajo", ha explicado.

Del Bosque ha realzado el trabajo realizado estas dos últimas temporadas por el club bermellón y la importancia de la afición en la consecución del ascenso. "Al Mallorca le apoya mucho su afición y se pudo ver los últimos encuentros. El director deportivo Javi Recio estuvo aquí en la catera muchos años y me alegro por él. Toda una organización que ha dado resultado", ha resumido. Sobre el técnico mallorquinista Vicente Moreno, Del Bosque ha reconocido el gran trabajo que ha realizado desde su llegada al club. "No le conozco personalmente pero he visto su trayectoria. Lleva pocos años entrenando pero ha hecho una labor extraordinaria. Las cosas no suceden por casualidad", ha puntualizado.

El salmantino ha querido mandar su apoyo al mallorquín Marco Asensio, que se lesionó de gravedad en el encuentro disputado la pasada madrugada entre el Madrid y el Arsenal. "Es una pena. Principalmente por él y por una temporada que se avecinaba muy importante para el jugador y para el club", se ha lamentado.

Sobre el cambio de entrenador en la Selección Española tras la marcha de Luis Enrique por motivos personales y el relevo por Robert Moreno, Del Bosque ha comentado que "han tomado una decisión coherente. Robert está preparado para llevar la Selección. Le deseo lo mejor porque es una tarea no solo para la Federación sino para todo el fútbol español. Prácticamente estamos clasificados para el próximo Europeo y el equipo está en buenas manos".