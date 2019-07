La nueva vida de Pedro Llompart

Un nombre ligado a la esencia de un club, un jugador diferente, responsable, un líder dentro y fuera de la cancha de esos que resultan imprescindibles para llegar a donde te propongas. El mallorquín Pedro Llompart regresa a Alicante. Firma por dos temporadas y lo hace con 37 años después de dejar su sello personal en la ACB y la Lega italiana.

Llompart (Palma, 1982), retorna a la LEB Oro para consolidar a la Fundación Lucentum en la antesala de la élite. Lo hace procedente del Pallacanestro Reggiana. Allí rubricó un promedio de 7,1 puntos, 4,4 asistencias y 1,6 rebotes en 13 encuentros (todos ellos como titular) en la temporada 2017-2018 (lo que le valió para renovar después de ocupar plaza de temporero) y 3,4 puntos, 2,7 asistencias y 1,9 rebotes en sus 18,3 minutos de media en los 26 partidos que disputó (todos ellos como titular) en la 2018-2019. Hubo voces en la isla que apuntaron que sería un refuerzo de lujo para el B the Travel Brand Mallorca, pero finalmente el club balear apostó por mantener a la pareja que tan buen resultado le dio el pasado curso, con Álex Hernández y Erik Quintela en la dirección del juego. Ahora Llompart vuelve a casa, a la de su mujer y sus hijos. Llegó a Alicante tras su paso por el Pamesa Valencia, donde se formó como profesional y Palma Aqua Mágica, entre otros. Después de cuatro años brillantes en el Lucentum, de formar un tándem idílico con el entrenador Txus Vidorreta, uno de los más productivos en la historia del conjunto alicantino, dejó su huella en el CAI Zaragoza (2012-2015), el RETAbet Gipuzkoa (2015-2016) y el UCAM Murcia (2016-2017), todos ellos en la ACB. Después dio el salto a Italia y allí también se acordarán de él, siempre para bien. "Estoy muy ilusionado con la idea de volver a la que considero mi segunda casa y me tomo mi regreso como un reto muy importante en mi carrera", explicó Llompart tras hacerse oficial su contratación. "Siempre me he sentido muy querido por los alicantinos y sé que va a ser un año muy bueno a todos los niveles. Como sucede con todos los recién ascendidos, nuestro objetivo no debe ser otro que el de darlo todo para intentar mantenernos en la categoría", añadió el base.

Pedro Rivero, entrenador del equipo, afirmó que está "deseando"contar ya con el jugador para que pueda repetir en Alicante "éxitos pasados". "Es difícil definir a Llompart porque no es un jugador de un único registro. Su característica principal quizá radique en que se trata un gran generador de juego. Tiene mucha presencia en el campo y se ha destacado por ser un líder durante su carrera", comentó el segoviano. "Es un auténtico lujo poder contar con Pedro. Y creo que, tanto sus compañeros como el propio cuerpo técnico, vamos a aprender mucho de él", concluyó Rivero.