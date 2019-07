Zidane anuncia la salida inminente de Bale del Real Madrid

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue categórico al anunciar que el jugador gales Gareth Bale no jugó en el partido amistoso de la Internacional Champions Cup que perdieron por 3-1 ante el Bayern de Munich porque no seguirá más con el equipo.

"No es nada personal. No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar", declaró Zidane. "Si Bale se va mañana, mejor para todos".

Zidane había dejado fuera de la convocatoria a Bale, quien llegó al NRG Stadium con cara de enfadado y sin hacer ningún tipo de comentario.

Si los hizo Zidane al explicar el motivo por el que Gale no estuvo con el equipo.

"No ha sido convocado porque el club está tratando su salida", explicó el entrenador del Real Madrid, "si es mañana, mejor. Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde puede ir a jugar y en eso estamos".

A pesar de la derrota por 3-1 frente al Bayern Munich, Zidane dijo sentirse satisfecho por el buen rendimiento de los jóvenes valores como el japonés Kubo, que hizo su debut.

"Es un primer partido para nosotros, no podemos estar contentos de la derrota, pero del juego en general hicimos cosas buenas. Para nosotros es normal, tenemos que coger ritmo y contento con la actuación de todos".

Reiteró que las sensaciones fueron positiva y eso era lo que tenía más valor.

"Sí, empezamos los diez minutos primeros un poco complicados, luego jugamos bien, salimos desde atrás con combinaciones. Nos ha faltado el gol en la primera parte y en la segunda cambiamos totalmente el equipo y los jugadores era la primera vez que jugaban juntos. Es normal que defensivamente tuviéramos dificultades, normal".

Se le recordó que el equipo había hecho una gran inversión durante el verano, pero el equipo inicial había sido el mismo del año pasado más el delantero belga Eden Harzard.

"Estamos en preparación, jugó un once, luego otro, en el siguiente partido cambiaremos. Para mí los que empezaron no es algo importante", valoró Zidane, quien también dijo que para nada sentía presión en lo que será su segunda etapa al frente del equipo.

"No lo miro como que tengo que aprobar otra vez. Es mi pasión y el Madrid es mi club. Estamos haciendo otro proyecto y allá vamos. No me interesa quedarme con lo que gané, deseo lograr mucho mas", defendió Zidane.