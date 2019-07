García y Rahm, únicos españoles que aguantan en el British de Royal Portrush

El castellonense Sergio García (-1) y el golfista vizcaíno Jon Rahm (-4) han cavado por debajo del par y son los dos únicos españoles que siguen en competición en el Abierto Británico de golf, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

Rahm y García se mantienen a cuatro y siete golpes, respectivamente, de los líderes provisionales, el estadounidense JB Holmes y el irlandés Shane Lowry. "Sé que estoy jugando bien. Si mañana puedo combinar los nuevo primeros hoyos de ayer con los nueve segundos de hoy igual puedo acercarme a los líderes", dijo Rahm al final de una vuelta que empezó a trompicones. "No me he encontrado del todo cómodo y ha habido algunos golpes que me han costado", explicó García.