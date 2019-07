Ximbinha: "O me quedaba en un equipo grande o me iba a otro país"

? Ximbinha sigue de vacaciones en su país pero ya cuenta los días para volar a Palma y enfundarse la camiseta de su nuevo equipo. A través de un vídeo quiso enviar un saludo a los aficionados de su nuevo club y analizar su fichaje por el conjunto balear. El pívot asegura que "elegí el Palma por los objetivos que tiene y porque es un equipo que me gusta desde hace mucho tiempo". El jugador destaca el nivel que ha adquirido el Palma Futsal y admite que "yo comenté con mis representantes que me gustaría quedarme en un equipo grande de la Liga porque si no me iba a otro país y Palma vino con los objetivos que me gustan. Me encanta porque pelea por títulos".