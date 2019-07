Ximbinha pone la guinda al proyecto del Palma Futsal

El Palma Futsal aumenta su nómina de artilleros para la próxima temporada con el refuerzo de Geverson Chaves de Melo Ximbinha, uno de los mejores pívot de la Primera División y que llega libre tras finalizar contrato con Industrias Santa Coloma. El brasileño firmará para las dos próximas temporadas y llegará a la isla la semana que viene para incorporarse al grupo de cara a iniciar la pretemporada en los últimos días de este mes de julio.



Ximbinha fue uno de los máximos anotadores de la pasada temporada y cuenta con una amplia trayectoria que le acredita como uno de los mejores artilleros aunque su repertorio de opciones va más allá de su facilidad anotadora ya que cuenta con numerosos recursos para participar en diferentes facetas del juego aunque destaca por ser un pívot de referencia. La llegada del brasileño se une a los refuerzos de Raúl Campos y Rafa López para subir el nivel del equipo de cara a la próxima temporada con el reto de mejorar los resultados de la última campaña y mantenerse como uno de los equipos de referencia de la mejor liga del mundo.



Ximbinha (Sao Paulo, 1.990) era uno de los arietes más perseguidos de la Primera División al finalizar contrato con Industrias Santa Coloma donde ha rendido a un nivel extraordinario en su faceta como goleador. El Palma Futsal ha conseguido adelantarse en la carrera por firmar al futbolista y se hace con uno de los jugadores llamados a dar un espaldarazo al proyecto en la parcela ofensiva. Con apenas 15 años, Ximbinha ya destacaba en el Santos brasileño donde creció como jugador antes de dar el salto al Malwee primero y al Corinthians después, dos equipos de gran potencial en el fútbol sala brasileño con un paso intermedio por el Wimpro.





?? @ximbinha_futsal: "O me quedaba en un equipo grande o me iba a otro país y vino el Palma Futsal



????https://t.co/furZJvOpqN pic.twitter.com/6OXpP4uLlj — Palma Futsal (@PalmaFutsal) July 17, 2019

El Triman Navarra,Exilió a Japón para iniciar una aventura exótica en uno de los equipos punteros del fútbol asiático, el Nagoya Oceans, con el que ganó dos Copas de Asia y tres ligas japonesas antes de regresar a España para jugar las dos últimas temporadas en Santa Coloma. Desde bien joven destacó por su sensibilidad ante la portería rival y su facilidad a la hora de marcar tanto a nivel de clubes como con las categorías inferiores de la selección brasileña y llegó a conquistar el Mundial Sub20 y el Mundial Universitario. Ahora le llega la oportunidad de jugar en el Palma Futsal en uno de los mejores momentos de su carrera y con una gran experiencia para asumir retos importantes como el que le tocará asumir en el conjunto balear.que dotará al equipo de más opciones de gol y de un trabajo a nivel ofensivo con el afán de mejorar los registros del equipo de cara a la próxima temporada.El jugador llegará a Palma el jueves de la próxima semana y será presentado el viernes 26 de julio una vez que regrese de sus vacaciones y aterrice en Palma días antes de iniciar la pretemporada en menos de dos semanas.Ximbinha sigue de vacaciones en su país pero ya cuenta los días para coger el avión con destino a Palma y enfundarse la camiseta de su nuevo equipo. A través de un vídeo quiso enviar un saludo a los aficionados de su nuevo club y desde Brasil analiza su fichaje por el conjunto balear. El pívot asegura que "elegí el Palma por los objetivos que tiene y porque es un equipo que me gusta desde hace mucho tiempo". El jugador destaca el nivel que ha adquirido el Palma Futsal y admite que "yo comenté con mis representantes que me gustaría quedarme en un equipo grande de la Liga porque si no me iba a otro país y Palma vino con los objetivos que me gustan. Me encanta porque pelea por títulos, está siempre arriba".Ximbinha asegura que el proyecto "me gusta y conecto con equipos así porque soy un tío que peleo hasta la muerte, que peleo para ganar cosas, me gusta ganar y por eso elegí el Palma porque veo que puede llegar más arriba incluso. El año pasado tuvo mala suerte en la liga porque mereció más ante el Barcelona". Sobre su forma de ser y lo que puede aportar al equipo, el brasileño afirma que "yo doy lo máximo tanto en ataque como en defensa y creo que puedo ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Estoy muy contento por ir a Palma, también ansioso, y no veo la hora de vestir ya la camiseta del Palma".En el Palma Futsal celebran haber sido capaces de seducir a uno de los mejores arietes posibles. El director deportivo del club, José Tirado, asegura sentirse "muy contento con la llegada de Ximbinha porque, un jugador muy polivalente porque es universal, con un gran conocimiento del juego pero, sobre todo, con una capacidad anotadora impresionante. Ha demostrado ser de los mejores atacantes de España". Además, el director deportivo destaca que "es un jugador que no solo marca un montón de goles sino que tiene muchos recursos y alternativas para ayudar al equipo a hacer gol. Estamos muy contentos porque creo que nos va a ayudar a dar un salto de calidad en la parte ofensiva y ayudar a Mati Rosa, Quintela o Raúl Campos en esa zona para ganar poder ofensivo".