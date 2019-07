Tour de Francia: Enric Mas está en boca de todos

Tras superar el Tour la primera semana de competición -ayer los corredores disfrutaron de jornada de descanso-, el nombre de Enric Mas está a cada día que pasa en boca de todos, ciclistas, periodistas y aficionados, que ven en el corredor de Artà a uno de los favoritos a meterse en el podio de París. Mas, líder del Deceunink, se encuentra a 1.46 de su compañero de equipo Julian Alaohilippe, un corredor que no cuenta para la general ante la inminente llegada de la alta montaña.

En la primera semana todo va según los planes previstos de Mas, que se ha apoyado en su equipo. Es en los Pirineos, con el plato fuerte de la subida al Tourmalet el próximo sábado, cuando el de Artà deberá dar el do de pecho y demostrar que puede codearse con los mejores, es decir, Thomas, Bernal y Quintana, entre otros aspirantes.

Lluís Mas, del Movistar, que no ha participado en la presente edición del Tour, ve a su paisano "muy bien colocado" para afrontar las importantes etapas que se avecinan. En declaraciones a la televisión autonómica, el ciclista de Ses Salines destaca de Enric "que en todas las etapas ha estado donde tenía que estar. Ahora llegan las etapas que son su terreno y, además, por lo que ha demostrado en la Vuelta el año pasado, la tercera semana es en la que se encuentra mejor. Si aguanta la contrarreloj individual (el próximo viernes), mantendrá sus opciones", señaló.

El Tour entra en su segundo tercio con una oportunidad para los esprinters en el trayecto entre Albi y Toulouse. Ya en los Pirineos, un primer capítulo de montaña con meta en Bagnéres de Bigorre con el Peyresourde (1a, 13,2 kms al 7) y la Hourquette D'Ancizan (1a, 9,9 kms al 7,5), con la cima a 30 kms de meta en rápido descenso. Al día siguiente la crono de Pau constará de 27,2 kilómetros y marcará algunas diferencias. Tampoco será muy adversa para los escaladores, ya que el recorrido es un sube y baja constante.

La semana termina con una de esas jornadas cortas, de 117 kilómetros, que pueden causar estragos, con la meta en la cima del legendario Tourmalet, el puerto más emblemático del Tour, a 2.115 metros de altitud, tras un ascenso de 19 kms al 7,4 por ciento. Antes, el pelotón pasará por el Soulor (1a,11,9 kms al 7,8). Llega el terreno predilecto de Enric Mas, preparado para todo.



Enric Mas: "Con conseguir un Top-10 me conformaría"



El ciclista artanenc Enric Mas aseguró, en declaraciones a Marca, que se encuentra bien en el Tour. "Los puertos son diferentes a los de la Vuelta y en principio me van mejor. Con un top-10 me conformaría", explicó. Tras situarse sexto en la general, no ocultó su intención al final del Tour. "No sé si seré el mejor español en el Tour, pero vamos a intentarlo", comentó. Por otra parte, el mallorquín es consciente de que el Tour es diferente."En cualquier momento te puede sorprender", finalizó.



Óscar Pereiro "España tiene que ilusionarse con Enric Mas"

El exciclista Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia de 2006, sugirió que "España tiene que ilusionarse con Enric Mas, que está en un equipo que lleva el líder y está librando todo en estas primeras etapas". "Mas suele ir mejor en la tercera semana por lo que hemos visto en las Vueltas que ha corrido. Con Enric tenemos que tener ilusión, pero no le metería más presión de la necesaria", reclamó.