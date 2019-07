Enric Mas: "Con conseguir un Top-10 me conformaría"

? El ciclista artanenc Enric Mas aseguró, en declaraciones a Marca, que se encuentra bien en el Tour. "Los puertos son diferentes a los de la Vuelta y en principio me van mejor. Con un top-10 me conformaría", explicó. Tras situarse sexto en la general, no ocultó su intención al final del Tour. "No sé si seré el mejor español en el Tour, pero vamos a intentarlo", comentó. Por otra parte, el mallorquín es consciente de que el Tour es diferente."En cualquier momento te puede sorprender", finalizó.