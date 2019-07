Fullana: Adiós al gran capitán del Atlético Baleares

El capitán del Atlético Baleares, Francesc Fullana, deja el club después de seis temporadas. Los blanquiazules anunciaron la marcha del mediocentro de 29 años en la mañana de ayer a través de un comunicado. Fullana cuenta con ofertas de equipos de Segunda como el Extremadura y de Segunda B como la Cultural Leonesa o el Ibiza. Uno de los mejores jugadores de la categoría se va, siendo el futbolista con más encuentros disputados en la historia del Atlético Baleares, con 202 partidos, y uno de los más queridos por la afición.

El hasta ahora número 10 blanquiazul publicó una emotiva carta de despedida en su cuenta de Twitter. En la red social quiso compartir sus experiencias defendiendo los intereses de un club que "ha sido y será una familia". El mediocentro explicó que se trata de "una decisión muy difícil porque sé que como aquí no estaré en ningún sitio, pero creo que es el momento de hacer un cambio y vivir nuevas experiencias". Sólo vertió palabras de agradecimiento a todos los miembros del club, "empleados, entrenadores, cuerpo técnico, medios, fisioterapeutas y compañeros con los que he compartido vestuario haciendo que el día a día fuese más fácil". Del mismo modo, no quiso pasar por alto la "voluntad del club de que continuara unos años más". Coronó su sentido mensaje con un "ha sido un honor ser vuestro capitán."

Fullana firmó con el Atlético Baleares en la temporada 2011/2012, cuando se proclamó campeón del Grupo III de Segunda B y se quedó a las puertas del ascenso a la categoría de plata contra el Mirandés en el playoff , de igual manera que en la pasada 2018/2019, cosas del destino. Las dos temporadas siguientes jugó en el Constància y en el Llagostera, equipo con el que sí consiguió el ascenso a Segunda División en el curso 2013/2014. Tras el ascenso con el club catalán, el de Montuïri regresó al Baleares, donde ha jugado las cinco últimas temporadas como titular indiscutible en la medular para cualquier entrenador por su capacidad organizativa y brillante golpeo a en jugadas a balón parado. En sus 202 partidos disputados, el capitán ha marcado 35 goles, cifra nada desdeñable para un mediocampista.

Con la de Fullana, el conjunto blanquiazul acumula un total de siete bajas en este mercado estival, uniéndose a otros pilares del equipo como Nuha Marong o Kike López, además del cedido Samuel Shashoua, quien vuelve al Tottenham, club que posee sus derechos.

El club mallorquín prosigue con la renovación del proyecto deportivo para esta temporada 2019/2020, en la que el objetivo volverá a ser lograr el ascenso a la categoría de plata.



Los de Mandiola debutarán contra el Langreo



Ayer se publicó el calendario oficial de la temporada para los cuatro grupos de Segunda B. El Atlético Baleares comenzará la epopéyica temporada de los viajes en Asturias, al visitar el campo del Langreo. Su debut en casa tendrá que esperar hasta la segunda jornada, cuando el domingo 1 de septiembre recibirá al Las Palmas Atlético.