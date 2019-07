Francesc Fullana dice adiós al Atlético Baleares

El capitán del Atlético Baleares Francesc Fullana deja el club tras seis temporadas. El club ha comunicado esta mañana el adiós de Fullana, de 29 años, que contaba con ofertas para salir y que, en principio, firmará por un conjunto de Segunda División. Se va uno de los mejores jugadores de la categoría y emblema del conjunto palmesano, que pierde a uno de sus baluartes y a uno de los jugadores más queridos por la afición.



El jugador pone fin a una relación que se inició en la temporada 2011-2012, cuando el Baleares se proclamó campeón de Segunda B pero cayó derrotado ante el Mirandés en el playoff de ascenso. Tras un breve paso por el Constància y la Llagostera, con el que consiguió el ascenso a Segunda División, Fullana volvió al Baleares en la 2014/2015 para estar cinco temporadas siendo uno de los jugadores clave en el once, siempre fijo para cualquier entrenador. El jugador deja un legado de 202 partidos disputados con la elástica blanquiazul y 32 goles.



Fullana ha querido despedirse de la afición balearica con una carta en sus redes sociales. "Ha sido una decisión muy difícil porque se que como aquí no estaré en ningún sitio, pero creo que es el momento de hacer un cambio y vivir nuevas experiencias", ha explicado el mediocentro. Fullana ha continuado agradeciendo a todos los miembros del club todo el trabajo que han realizado durante estos años y a los seguidores por su apoyo incondicional. "Ha sido un privilegio poder haber defendido esta camiseta durante seis y ha sido un honor ser vuestro capitán. El Atlético Baleares ha sido y será para mí una familia con la que he sufrido las derrotas y he celebrado al máximo las victorias", ha finalizado Fullana.





Su marcha se une a la de otros jugadores importantes de la plantilla como Kike López para esta temporada en la que el objetivo volverá a ser lograr el ascenso a Segunda División.