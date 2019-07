Cata Coll: "Alguna vez he pensado que no soy tan buena como dicen"

El Guante de Oro del Mundial sub-17, la primera convocatoria con la selección absoluta y la llamada del Barcelona confirman lo que muchos piensan: que Catalina Coll (Mallorca, 2001) será la portera del futuro.

Por sus cualidades sobresale entre las guardametas de su edad. Así se explica que el conjunto azulgrana se haya apresurado echándole el lazo para tener garantizado el relevo de Sandra Paños, titular a sus 26 años en la escuadra catalana y en la selección absoluta. Cata Coll se da tiempo para alcanzar a la alicantina. Esta temporada, de hecho, cobra peso la idea de salir cedida para tener minutos. "Dar ese salto me hará mejor", aseguró la exjugadora del Collerense en una entrevista concedida a EFE en la antesala del Campeonato del Mundo sub-19.



-¿Alguna vez se repite a sí misma que es campeona del mundo?

-En realidad no soy consciente de que lo soy. Yo juego al fútbol, ya está. Tienes que dejar el éxito atrás porque si no lo haces te subes a las nubes. Todas nosotras tenemos los pies en el suelo y queremos seguir compitiendo porque este equipo puede volver a ser campeón de Europa y campeón del mundo.

-¿Han aprendido a vivir con el interés que despiertan?

-Nos gusta que nos miren, porque lo que nos hace grandes es que se televisen nuestros partidos y que la gente se enganche. Pero al principio sí que te sorprende porque no estás acostumbrada a esta atención. ¡Yo menos aún, que vengo de Mallorca!

-¿Ha seguido el Mundial absoluto?

- Sí, claro.

-¿Se ha imaginado allí?

-¡Muchísimas veces! No solo yo, sino todas las jugadoras. Todas queremos ser Sandra Paños, Jenni Hermoso... Estamos trabajando para eso. Nos estamos formando para llegar al máximo nivel.

-¿Cree que llegará a jugar un Mundial absoluto?

-Ahora mismo no, es obvio, pero trabajaré para estar ahí en cinco o en seis años.

-¿Por qué eligió ser portera?

-Yo antes era central, pero como me gustaba tirarme al suelo decidí probarlo. Soy portera desde los 12 años y tuve la suerte de entrenar en una escuela de porteros. Ahí te enseñan todo lo que tiene que ver con la técnica, aunque no es comparable con el trabajo que hacemos en la selección. Aquí se fijan en cada detalle. Si pones mal un pie, enseguida te están corrigiendo. Estar encima de esos pequeños detalles hace que los errores se vayan quitando. Al final, eso es lo que te hace ser grande porque este no es un puesto fácil. A lo mejor estás 80 minutos en los que no tocas el balón y en el 83 te chutan a la escuadra. Tienes que estar en tensión todo el rato. La cabeza tiene que estar al 100 por cien.

-¿Cómo lo consigue?

-Para mí es muy importante estar leyendo el juego, sobre todo, en los balones divididos. Es cuando tienes que decidir si salir o no salir. La portera tiene su cabeza en funcionamiento los 90 minutos. Un fallo de concentración es crítico.

Yo me concentro hablando. ¡Cierra! ¡Arriba! ¡Presiona! No me gusta hablar mucho y me da vergüenza corregir a la gente, pero luego te das cuenta de que es necesario. El portero lo ve todo y la comunicación es fundamental. Es como un segundo entrenador.

-¿Le queda tiempo para disfrutar del juego?

-Sobre todo, cuando jugamos bien. Se me cae la baba cuando jugamos al cien por cien. No nos gana nadie cuando estamos cómodas, cuando tocamos el balón y lo volvemos a tocar, cuando tenemos la posesión, cuando llegamos, finalizamos, volvemos, recuperamos... Ahí es cuando estamos cómodas, cuando somos valientes.

-¿La portera también debe competir con valentía?

-Sí. Lo aprendí de Manuel Amieiro. En un portero es fundamental no estar bajo los palos, mandar y tener personalidad.

-¿Cómo va a seguir creciendo?

-Dar el salto a la Liga Iberdrola me hará mejor. El nivel que hay en Primera es mucho mejor. Quiero seguir mejorando y coger experiencia para algún día llegar a jugar con la selección absoluta.

-Cuando ese día llegue, ¿estará preparada para convivir con la crítica?

-Es algo que entiendo pero a la vez no lo entiendo. ¿Te pueden criticar cuando cometes un fallo? Claro. ¿Pero por qué no se critica igual a un delantero? Al portero le han metido un gol, sí; pero es que el delantero lo ha fallado.

En un portero todo es criticable. Creo que nunca estás preparada para la crítica, pero cuando te llega tienes que ser fuerte. Tienes que pensar en lo que piensan de ti tu entrenador y tus compañeras, no en lo que piensa el resto.

-¿Está más acostumbrada al halago?

-Eso es satisfactorio, pero cuando te halagan no te puedes creer superior. Cuando fuimos campeonas de Europa, dije que aún no éramos nada porque nos quedaba un Mundial.

-¿Cuáles son sus cualidades?

-Soy una portera con personalidad y con seguridad. En el campo me siento muy segura. Puede haber un córner y estoy segura de salir. A lo mejor no soy una portera rápida, de ir a los uno contra uno, pero soy una portera segura. Tengo confianza en mí misma, aunque alguna vez he tenido dudas.

-¿Qué le ha hecho dudar?

-En tus peores momentos tienes dudas de todo. No siempre estás arriba. Anímicamente hay épocas en las que no estás en tu mejor momento y alguna vez he pensado que a lo mejor no soy tan buena como me dicen. Esos son los momentos duros. Tienes que gestionarlo bien y seguir haciendo lo que más te gusta, que es jugar al fútbol. Cuando te caes en picado, tienes que levantarte.