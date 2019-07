La vuelta a España del Atlético Baleares

Tal y como confirmó la Real Federación Española de Fútbol este miércoles, el Atlético Baleares será uno de los 20 clubes que compongan el Grupo I de la Segunda División B. Acostumbrado a formar parte del Grupo III, el club blanquiazul tendrá que familiarizarse con los largos desplazamientos a lo largo de la Península, incluyendo cuatro destinos en Galicia, todos ellos de alrededor de 1.000 km. Además, la entidad mallorquina deberá realizar otros cuatro viajes al Principado de Asturias, visitará siete veces la capital española, se trasladará a Melilla y, como colofón, deberá volar algo más de 2.000 km hasta Las Palmas para enfrentarse contra Las Palmas B.

La Federación emitió ayer un comunicado explicando los pormenores de la reorganización llevada a cabo en la división de bronce. Dos fueron las propuestas que más votos recabaron, presentadas por las federaciones territoriales, y que pasaron a la votación final.

La propuesta ganadora, de las federaciones catalana, valenciana, extremeña y murciana (que no obtuvo el beneplácito de Atlético Baleares, Ibiza ni Peña Deportiva) contaba con 25 apoyos de sus clubes, a los que se sumaron 18 más, sumando un total de 43 votos a favor, sobre un total de 80 posibles, por lo que no fue necesaria una segunda vuelta.

En el mismo comunicado, el máximo organismo del fútbol español quiso indicar que con esta reorganización de los cuatro grupos de Segunda División B "no se produce un perjuicio económico en los equipos que viajen más, puesto que la RFEF subvenciona el 100% de los viajes a los clubes no peninsulares y a los que tienen que desplazarse a jugar con los no peninsulares. Además, cuantos más kilómetros hace un equipo, más subvenciones recibe".

Asimismo, en el comunicado, la Real Federación, junto con la Comisión de Segunda B, quiso expresar que "se entiende que pueda haber clubes que no estén del todo satisfechos con la distribución definitiva, pero solo cabe respetar la decisión de la mayoría de clubes que disputan la competición".

La temporada regular dará comienzo el fin de semana del 25 de agosto, una semana después de que llo haga en la Liga Santander y en la Liga 123. La fase regular finalizará el 17 de mayo, y la ruta de los campeones para el ascenso a Segunda (de la que salen dos ascensos directos de entre los cuatro campeones de grupo) se dirimirá entre el 24 y el 31 del mismo mes... El resto de la promoción de ascenso se prolongará hasta el 28 de junio.



Fichaje: Arturo Rodríguez Pérez-Reverte, nueva alta

El delantero proviene del Sabadell y firma con la entidad mallorquina por una temporada. El sobrino del periodista y escritor es el cuarto fichaje del club, tras las adquisiciones de Ferrone, Haro y Checa, y será presentado la semana que viene. Por otra parte, Checa fue presentado ayer como nuevo jugador del Atlético Baleares. El central de 21 años, que también puede hacer las veces de pivote defensivo, proviene del Sevilla Atlético.