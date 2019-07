Violeta del Reino: "En mi carácter está luchar tanto en la vida como en la vela"

La regatista de vela adaptada Violeta del Reino, doble campeona del Mundo en la categoría de Hansa 303, ha acudido esta mañana a la recepción que ha organizado el Club de Vela Port de Andratx (CVPA) para darle la enhorabuena a ella y a todo el equipo de deportistas de vela adaptada. "Estoy muy ogullosa de haber podido representar a mi país y a mi club en esta cita tan importante", ha explicado. Para Violeta no cabe otra cosa que seguir mejorando de cara a los próximos compromisos que tendrá que afrontar el año que viene. "En mi carácter está luchar tanto en la vela como en mi vida. Tenemos el Mundial de California en 2020 y es el primer objetivo que nos marcamos", ha comentado.

Junto a ella estaba Antoni Matas, vicepresidente del CVPA, y Juanjo Beltrán, su entrenador y uno de sus grandes apoyos desde que empezó a competir. "Llevamos desde 2011 y nadie pensaba que llegaríamos a los logros que hemos conseguido. Primero fueron los campeonatos de España, después los Europeos, la participación en Río 2016 y las medallas conseguidas por Violeta. Tan solo puedo dar las gracias al club y seguir trabajando", ha explicado Beltrán. Además, ve positivo la rivalidad entre los miembros del equipo. "Seis de los sietes regatistas del equipo de vela adaptada han sido campeones de España, porque esto genera rivalidades entre ellos que se notan en los resultados", ha puntualizado.

Aunque Violeta se impuso con autoridad en el Mundial celebrado en la Bahía de Cádiz, también pasó por momentos complicados. "Hay situaciones en las que ves que el barco no anda, que no le consigues sacar velocidad. Tienes a un rival cerca, te intentas escapar pero cada vez vuelve. El único momento complicado fue cuando me dieron un golpe. La persona que tenía que pasarme por estribor no me vio y me dio un golpe en la popa. Realmente no supuso nada, se penalizó y pude continuar la carrera sin ningún problema", ha explicado.

Por ahora Violeta no contempla cambiar de categoría. "He probado el RS y está bien, es fácil de llevar. El barco que tenemos ahora aguanta 30 nudos y el RS no. De hecho, este barco ya tiene mucho más número de personas que se han iniciado en él y además el nivel en general ha subido. La mejor opción hoy por hoy es esta", ha finalizado.

Cabe destacar que con el triunfo en el Mundial de 2019, Violeta del Reino ha revalidado el título que ya obtuvo en 2017 en Kiel (Alemania). También es la actual campeona de España de Hansa 303, fue bronce en los campeonatos de Europa celebrados en Austria y ha sido olímpica en los Juegos de Río de 2016.