Rafa Nadal gana la batalla de la ostentación con su reloj de 800.000 euros

Lo muestra a todas horas. En la sala de prensa, en los entrenamientos y, sobre todo, en los partidos. Rafel Nadal gana de calle la batalla de la ostentación con su lujoso reloj valorado en 800.000 euros de los que solo existen 49 piezas en el mercado. El tenista de Manacor es diferente al resto de jugadores, o a la mayoría. Es uno de los pocos que lleva el reloj mientras juega. El resto se lo ponen al final del partido, si se acuerdan, merced a los contratos que les obligan a lucirlos en las entregas de trofeos y en las ruedas de prensa.

El reloj de Nadal, RM 27-03 Tourbillon, creado por Richard Mille, es el más caro del mercado, con una diferencia notable sobre el resto de los que lucen sus principales rivales en la pista. Así, el Rolex GMT Master II de Roger Federer, auténtica pieza de lujo fabricada en acero ligero y carcasa de ostra, alcanza el precio de 12.000 euros. Pero, a diferencia de Nadal, el suizo cobra la friolera de 5,5 millones de euros al año por lucir el reloj solo cuando recoge un trofeo o en las ruedas de prensa. La relación entre la marca y el tenista se remonta a 2006. El de Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, un Seiko Astron GPS Solar, mucho más modesto, vale 1.800 euros. Se adapta a la franja horaria de cada país con tan solo apretar un botón.

Veinte gramos



El reloj de Nadal pesa veinte gramos, no tiene oro ni piedras preciosas y está confeccionado en titanio y carbono. Fue diseñado especialmente para él para llevarlo mientras juega y resistir la fuerza de sus golpes de derecha. El doce veces ganador de Roland Garros dijo a The Times sobre el reloj: "No me importa lo mucho que me puedan pagar. Si el reloj no me sirve para competir al más alto nivel nunca lo llevaré. Lo llevo porque me han hecho una pieza especial que se adapta a mi muñeca. Antes trabajamos la adaptación durante una larga temporada", afirmó.

En el circuito femenino, la veterana Serena Williams, que en Wimbledon aspira a su vigésimo cuarto Grand Slam que le igualaría con la australiana Margaret Court, luce un Audemars Piguet Royal Oak valorado en 50.000 euros, con el que, como Nadal, luce en las pistas.