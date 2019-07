Neus Ramis se cuelga la medalla de bronce en el Europeo de Spartan Race

La mallorquina Neus Ramis se colgó la medalla de bronce en el Europeo de Spartan Race, en el grupo de edad 18-24, celebrado en Alleghe (Italia) el último fin de semana de junio. La atleta de carreras de obstáculos logró clasificarse para la prueba continental firmando tres primeros puestos en la Liga Nacional, subiéndose al escalón más alto del podio en las carreras celebradas en Mallorca (Súper, 13 kilómetros), Madrid (Súper, 13 km) y Andorra (Beast, 26 km).

Ramis, quien ocupó el puesto 36 de entre las 196 mujeres participantes en la prueba europea, invirtió un tiempo de 4 horas y 24 minutos para finalizar la carrera, que contaba con 23 kilómetros, un desnivel acumulado de 1.800 metros y un total de 36 obstáculos.

"Ha sido la prueba más dura de todas las que he hecho en los últimos años. La mayor parte de la carrera se realizó por las pistas de esquí de la zona, con cuestas muy empinadas y pendientes de bajada muy fuertes que no permitían descargar las piernas", reconocía. "Los dos últimos kilómetros de la prueba eran una bajada por bosque, en un circuito muy técnico. Fallé en tres obstáculos de los 36 que comprendían la prueba, lo que me penalizó con un total de 90 burpees", explicó Ramis.

Neus Ramis, quien ha sido la única mujer que ha sumado 3.000 puntos en todas las categorías de la liga nacional, lleva preparando prácticamente un año la temporada, con entrenos que se centran en técnica de obstáculos, fuerza y trail, siempre acompañada por su preparador personal Jesús Cerdán y el club de corredores Blue Tribe.

Con los resultados atesorados durante la Liga Nacional y el europeo, Ramis ha conseguido su clasificación para el campeonato del mundo de Spartan Race que se celebra en Lake Tahoe (EEUU), el 29 de septiembre. "Todavía no sé si iré por tema de trabajo, aunque ya pienso en el próximo curso. Tengo en mente las series de spartan de montaña o las series nacionales italianas", aseguró la atleta.

Neus Ramis no fue la única mallorquina que conquistó las series nacionales. Margalida Grimalt, quien quedó primera en su grupo de edad 30-35, Mar Feniche, Christian Dameris, Álex Ribot, dana Vergara, Adrián Miralles y Miguel Miralles también hicieron podio en sus respectivas categorías de edad.

El domingo pasado se celebró en el estadio de Son Moix un entrenamiento especial para preparar la primera edición de la Spartan Stadio, que consistirá en una carrera de 5 kilómetros que se organiza en el Wanda Metropolitano el próximo mes de septiembre. Neus Ramis, toda una campeona en esta especialidad, participará como entrenadora del evento.