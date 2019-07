Wimbledon entra en la hora decisiva

La segunda semana de Wimbledon arranca este lunes con las pistas notando ya el serio desgaste de los primeros siete días de competición y con el billete más preciado del torneo, los octavos de final de ambos cuadros individuales, el trampolín que lanzará a los nuevos campeones.

Tras las rápidas eliminaciones del griego Stefanos Tsitsipas y el austríaco Dominic Thiem, y después del alemán Alexander Zverev y luego del croata Marin Cilic, las fuerzas parecen mantenerse intactas en el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y Rafel Nadal. Los tres han cedido un set en este camino, el de Belgrado contra el polaco Hubert Hurkacz en segunda ronda, el de Basilea ante el surafricano Lloyd Harris en la primera, y el mallorquín ante el australiano Nick Kyrgios en su segundo partido.

Todo parece nivelado, incluso la contención en los comentarios de cada uno de ellos. Nadie quiere un sobresalto o un mal momento que altere la serenidad necesaria para lograr las instancias finales, donde cualquier detalle puede decidir el final del tercer grande de la temporada. "En la segunda ronda jugué mejor que en la primera y esta vez mejor que en la segunda", dijo Nadal tras vencer al francés Jo-Wilfried Tsonga, justo después de su victoria ante Kyrgios. "Es importante que después de un difícil sorteo haya llegado hasta aquí", explicó el balear tras ser relegado al tercer puesto de los cabezas de serie.

Nadal se mide a partir de las 14 horas con el portugués Joao Sousa, 69 del mundo, y que solo en el US Open del año pasado llegó tan arriba en un Grand Slam. Francis Roig conoce bien al jugador de Guimaraes, que reside en Barcelona, y que fue tutelado por Roig durante un tiempo.

"Es una sorpresa que no haya ningún 'top 10' en mi lado del cuadro", aportó Djokovic al atisbar que es el canadiense Milos Raonic, 17 del mundo, el rival de mayor entidad, y sobre todo en hierba, con el que podría cruzarse en semifinales. "Al mismo tiempo, respeto a todo aquel que ha ganado a estos cabezas de serie. Mi actitud respecto a mi próximo oponente no va a cambiar porque su ránking no sea tan alto", dijo el serbio, que ese lunes se mide con el francés Ugo Humbert, de 21 años, que junto con el italiano Matteo Berrettini, de 23, aportan frescura joven a unos octavos cuya media de edad se acerca a los 30.