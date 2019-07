Joao Sousa, el amigo de Rafa Nadal seguido por Mourinho

El tenis portugués está de enhorabuena gracias a Joao Sousa, amigo de Rafel Nadal y seguido por el técnico Jose Mourinho, y el primer representante de este país, hombre o mujer, que lucha por lograr los cuartos de final de un Grand Slam, precisamente este lunes con el jugador mallorquín, dos veces campeón en Wimbledon. Tras eliminar el sábado a Daniel Evans (4-6, 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4), y con Mourinho en las gradas como testigo, Sousa se mostró feliz y orgulloso. "Ahora creo que es tiempo de descansar y disfrutar de esta victoria, porque ha sido muy duro", comentó. "Rafa es un gran jugador y no hay palabras para describirle. Estoy seguro que tendré al público en mi contra", dijo Sousa, que ya causó sorpresa al vencer al croata Marin Cilic en segunda ronda, y marcar su victoria 50 en el Grand Slam.

Representado en su tiempo por Jorge Mendes, representante de Mourinho y de Cristiano Ronaldo, entre otros, y entrenado por Francis Roig, técnico de Nadal, años atrás en la academia BBT de Barcelona, cuando el portugués llegó allí con 15 años, Sousa se sintió orgulloso de su país tras el éxito este año en Wimbledon. "He hecho historia para mi país y me siento orgulloso de ser parte de esa historia. Somos un pequeño país pero me siento muy orgulloso".