Mario Mola es cuarto en Hamburgo y se sitúa quinto en el Mundial de triatlón

Mario Mola se ha clasificado cuarto esta tarde en la sexta cita de las Series Mundiales de triatlón, celebrada en Hamburgo. El mallorquín ha sido el español mejor clasificado en una prueba que se ha adjudicado el australiano Jacob Birtwhistle. El gallego Javier Gómez Noya, quíntulpe campeón del mundo, ha sido octavo en una competición que se ha disputado en la modalidad de esprint.



Birtwhistle, ganador también en Leeds (Inglaterra), ha logrado su segunda victoria del año tras cubrir el recorrido -de 750 metros a nado, veinte kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie- en 55 minutos y nueve segundos, dos menos que el francés Vincent Luis, al que batió en el esprint final. El belga Jell Gens, a cinco segundos, fue tercero; y evitó el podio del mallorquín Mola, triple campeón mundial, que fue cuarto al entrar seis segundos después.



Con todos los favoritos en la línea de salida (también competían Fernando Alarza, Jonathan Brownle, Richard Varga, Vincent Luis o Henry Schoeman), la prueba ha arrancado con los 750 metros de natación, siendo Varga el más rápido. Mola salía del agua a 17 segundos del primero, Noya y Alarza ­líder hasta hoy del Mundial­ a 20. En los primeros kilómetros del sector ciclista se reunificaron los triatletas.



En la tercera vuelta se produjo una caída, con Alarza siendo el más afectado: quedó lejos del top-ten (puesto 45) y ha perdido el liderato del Mundial.



Mola estaba liderando el grupo cabecero en la segunda transición, tras dejar la bici. Pero en los primeros metros de la carrera a pie se produjo un ataque del alemán Jonas Schombur, que estiró al pelotón en su caza durante 1.000 metros. El mallorquín volvió a colocarse primero para afrontar los últimos 4 kilómetros, intentando en vano romper el grupo. A 200 metros del final atacó el francés Luis, respondido solo por un Birtwhistle que le superó en el esprint.



El nuevo líder del Mundial es Vincent Luis, con 4.125 puntos, seguido por Gómez Noya (3.687), Alarza (3.282), Birtwhistle (3.255) y Mario Mola, que sube del séptimo al quinto puesto (2.971). A falta de una prueba y de la gran final, el mallorquín aún tiene opciones de pelear por un podio y un título más abiertos que nunca.





Victory for @JakeBirtwhistle in #WTSHamburg ?? with a power sprint & putting it all on the line!??

?? @vincentluistri

?? @GeensJelle

?? @bensnapsstuff @TriAustralia pic.twitter.com/g9iinyJNSs