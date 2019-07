Kike López se marcha del Atlético Baleares

Kike López ya no forma parte del Atlético Baleares. El club blanquiazul ha explicado en un comunicado que Kike cierra su etapa en el club después de cuatro temporadas. El futbolista, uno de los hombres clave para Mandiola este año y capitán del equipo dice adiós al Baleares, que tras su marcha y la de otros jugadores como Pedro Ortiz, Samuel, Rodri, Hugo Díaz o la más que probable salida de Nuha Marong, deberá realizar muchas incorporaciones para lograr formar un bloque competitivo de cara a la nueva tempora



El jugador de 31 años deja un gran hueco en la plantilla, donde con el paso de las temporadas se había hecho un fijo en el once y uno de los hombres más importantes tanto dentro como fuera del campo. A sus espaldas quedan 130 partidos y 9 goles como jugador balearico. Esta temporada ha ocupado el puesto de lateral derecho, reconvertido por Mandiola, y ha sido titular indiscutible hasta su lesión en el play-off de ascenso ante el Racing de Santander. Llegó a la vuelta de la tercera eliminatoria frente al Mirandés pero no pudo ayudar a conseguir el ascenso a Segunda División.





