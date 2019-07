Perú destrona a Chile y jugará la final contra Brasil

La selección de Perú será el rival de Brasil en la final de la Copa América al terminar este miércoles con el reinado de Chile, vigente campeón de las dos últimas ediciones del torneo, al que la Blanquirroja derrotó por 0-3 con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero.



Los peruanos, que jugarán ante Brasil en el Maracaná su primera final de Copa América en 44 años, se cobraron así la revancha de hace cuatro años, cuando en la edición de 2015 Chile, que era el anfitrión, los dejó fuera de la final.



Perú hizo su mejor partido en esta Copa América. El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca se reencontró con su mejor fútbol casi un año después y lo hizo en el mejor momento para escribir otra página más en letras doradas de la historia del fútbol peruano, como en 2018 volvió a un Mundial después de 36 años.



La Blanquirroja salió decidida a demostrar que era digna de jugar una final de la Copa América en el Maracaná ante el anfitrión del torneo y completó un partido perfecto donde arrolló a un equipo chileno que parecía contagiado y agarrotado por la fría noche que caía sobre el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.



La selección chilena se vio ahogada por una incesante presión de Perú, que le quitó la pelota en casi en cualquier parte del campo y con ello iniciaba verticales ataques con una desvergüenza de quien quiere demostrar que es un equipo a temer en el continente.







Ficha técnica:

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán (m.89, Nicolás Castillo), Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida (m.46, Ángelo Sagal), Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Seleccionador: Reinaldo Rueda. 3 - Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo (m. 71, Andy Polo), Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores (m.50, Christofer Gonzáles); Christian Cueva (m.80, Josepmir Ballón) y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo (m. 71, Andy Polo), Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores (m.50, Christofer Gonzáles); Christian Cueva (m.80, Josepmir Ballón) y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca. Goles : 0-1, m.20: Edison Flores. 0-2, m.38: Yoshimar Yotún. 0-3, m.90+1: Paolo Guerrero.

: 0-1, m.20: Edison Flores. 0-2, m.38: Yoshimar Yotún. 0-3, m.90+1: Paolo Guerrero. Árbitro : el colombiano Wilmar Roldán amonestó a Luis Advíncula (m.72), Erick Pulgar (m.74) y Ángelo Sagal (m.86).

: el colombiano Wilmar Roldán amonestó a Luis Advíncula (m.72), Erick Pulgar (m.74) y Ángelo Sagal (m.86). Incidentes: partido de semifinales de la Copa América disputado en el estadio Arena do Grêmio, de Porto Alegre, ante unos 30.000 espectadores. Terreno de juego en malas condiciones, con muy poco césped en algunos puntos.

Parecía que haber eliminado a Uruguay en los penaltis en los cuartos de final no era suficiente para un equipo peruano que todavía quiere reivindicarse poren el último partido de la fase de grupos.El primer golde Carrillo a poca distancia de la portería que se fue desviado, pero a los 20 la ilusión peruana obtuvo premio con un remate de Edison Flores, que puso en ventaja a la Blanquirroja con un disparo cruzado, tras cazar un balón que tocó de cabeza Carrillo.El tanto no bajó las revoluciones de Perú, y antes del descanso logró el segundo tanto en el minuto 38, gracias a un disparo a placer del centrocampista Yoshimar Yotún, después de que el arquero chileno Gabriel Arias abandonase su portería para intentar frenar sin éxito una cabalgada de Carrillo por la banda derecha.Mientras,que intentaba despertar poco a poco y antes del descanso también tuvo ocasiones muy claras para haber neutralizado la ventaja de Perú, a pesar de estar a expensas del rival.La mejor la desperdició Aránguiz, tras una buena jugada donde Jean Beasejour llegó a la línea de fondo. Luego vinieron sendos disparos de Vargas y Pulgar, aunque solo este último obligó a esforzarse al portero peruano Pedro Gallese.A punto estuvo Perú de dejar sentenciada la semifinal a falta de media hora cuandofalló una clamorosa ocasión para culminar un contraataque de libro.La Blanquirroja bajó un poco el ritmo a medida que se acercaba el final, y así la Roja pudo tener sus mejores ocasiones ya que no estaba dispuesto a vender barata su corona.La respuesta de Chile vino después con un contraataque en un tres para uno donde Gallese ganó un mano a mano a Vargas para volver a reafirmarse en el torneo, después de haberle paradoSin embargo, el equipo dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda se topó con un Gallese imperial, que paró todo lo que se le probó. En el último minuto detuvo hasta un penalti a Vargas, que lo lanzó a lo Panenka para mayor sorna de los peruanos.y ese era el gol de su capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, que definió en el tiempo con una clase magistral y a sangre fría, como los mejores delanteros, ante Arias.No era la noche de Chile, que incluso desperdició un penalti en el último minuto por medio de Eduardo Vargas y claudicó en esta gélida noche de Porto Alegre en el Clásico del Pacífico para que su rival ahora tenga la oportunidad de soñar con un Maracanazo.