Manix Mandiola ya planifica el curso que viene

Manix Mandiola seguirá al frente del Atlético Baleares la próxima temporada. El técnico eibarrés ya planifica el curso que entra, tras reunirse ayer con el director deportivo del conjunto blanquiazul, Patrick Messow, y mostrarle este su confianza.

El preparador blanquiazul inicia ahora unas merecidas vacaciones en el País Vasco, donde estará muy pendiente del teléfono móvil. La intención de la dirección deportiva del Atlético Baleares es confeccionar de la mano de Mandiola la plantilla que intentará, una temporada más, aspirar al ascenso a Segunda División el curso que viene.

"Yo tengo contrato y me intención es quedarme, pero ya sabéis cómo va esto del fútbol. Existe un dueño, un gerente o un director deportico que toma decisiones y los entrenadores estamos sujetos a ellas. Yo estoy muy bien aquí, evidentemente si me viene la Real Sociedad, quizás me lo pienso, pero yo estoy bien", se encargó de anunciar el preparador del conjunto blanquiazul nada más finalizar el partido ante el Mirandés, en el que el Baleares acabó con sus opciones de lograr el ascenso. Ayer por la mañana Manix se reunió con Messow, ante las dudas que habían surgido en los últimos días en torno a su continuidad y el directivo germano le dio el voto de confianza que Mandiola esperaba, tras haber cerrado con el equipo una temporada casi perfecta.

La relación entre el entrenador y la directiva de la entidad blanquiazul siempre ha estado en el punto de mira. Este mismo domingo, sin ir más lejos, Manix no se cortó y envió un nuevo mensaje a Messow, como consecuencia de la corta plantilla con la que ha tenido que trabajar a lo largo del curso: "Hemos tenido que cargar sobre ocho o diez futbolistas todo el peso de la temporada, eso al final se nota".

Tras conseguir la permanencia el pasado curso, en la última jornada de la competición, el futuro de Mandiola llegó a ponerse en entredicho, al igual que durante el titubeante inicio del campeonato que firmó el conjunto blanquiazul. Esta temporada, tras entrar matemáticamente en los puestos de play-off, Mandiola renovó su contrato por una temporada más, pero él mismo reconoció que en el mundo del fútbol no hay nada seguro.



El Atlético Baleares baja el telón a una temporada con final amargo



El Atlético Baleares puso ayer punto y final a la temporada. La plantilla del conjunto blanquiazul, junto a trabajores del club y cuerpo técnico, se reunieron ayer por la mañana en las instalaciones de la Federació de Futbol de les Illes Balears para desearse unas felices vacaciones y bajar el telón a una campaña con final amargo. Muchos de los jugadores del plantel no seguirán el curso que viene, por lo que la reunión de ayer estuvo salpicada por la despedida de muchos futbolistas. "Es momento para descansar y volver más fuertes", señaló el club en un escueto mensaje.