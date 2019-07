Rafa Nadal contra todos

Llega Rafel Nadal a una nueva edición de Wimbledon con toda la ilusión del mundo, con la tranquilidad de que ya suma un Grand Slam en 2019 -Roland Garros por duodécima vez- y convencido de que puede competir con cualquiera si el físico le responde. Aspira el mallorquín a sentirse tan competitivo como en la última edición, cuando cayó en semifinales ante el número uno Novak Djokovic en cinco sets, en un partido que pudo haber ganado cualquiera.

El tenista de Manacor, vencedor en el All England Tennis Club en 2008 y 2010 y otras tres veces finalista, se presenta en el tercer grande de la temporada con la misma preparación que el año pasado, es decir, entrenando en el Santa Ponça Country Club y jugando solamente en la exhibición de Hurlingham para acabar su periodo de adaptación a la hierba. En Hurlingham, Nadal no ha logrado ganar sus dos partidos, frente al croata Marin Cilic y el francés Lucas Pouille, pero es algo que no preocupa en absoluto a Nadal, que comparó los partidos en el torneo de exhibición a un entrenamiento más. "He ido mejorando cada día y cada vez me voy sintiendo un poquito mejor. Para mí es un torneo un tanto especial porque llegas sin haber jugado partidos competitivos antes. Tengo tiempo para seguir entrenándome. Estoy con ilusión por seguir el proceso que me tiene que llevar a ser competitivo", dijo Nadal el sábado, en la rueda de prensa oficial, en la que volvió a cargar contra el sistema de la organización de otorgar el número 2 del torneo a Federer antes que a él mismo.

El sorteo del cuadro no ha sido nada benévolo con el mallorquín. Debuta mañana ante el japonés Yuichi Sugita, en un duelo que no debe entrañar ninguna dificultad. Diferente será la segunda ronda, cuando se enfrente al particularísimo australiano Nick Kyrgios, su verdugo en 2014 y con el que ha tenido sus más y sus menos este año por su pésimo comportamiento en la pista.

Los otros posibles rivales de Nadal serán el francés Tsonga en tercera ronda, el croata Marin Cilic, el austriaco Thiem en cuartos, Federer en semifinales y Djokovic en la hipotética final del torneo. En Wimbledon todo es diferente. Un sacador consumado puede echar a Nadal del torneo, lo que ya sabe por propia experiencia. Pero si se siente cómodo, el mallorquín es capaz de lo mejor.

El otro mallorquín, Jaume Antoni Munar, debuta en Wimbledon ante el británico Kyle Edmund, todo un especialista en hierba. Además, el tenista de Santanyí llega a la cita londinense sin haber ganado ningún partido en Stuttgart y Halle.

Nadal, Federer y Djokovic han dominado el torneo desde 2003, permitiendo que únicamente dos veces (2013 y 2016) se les escapara el título. En esas dos ediciones fue el británico Andy Murray quien arrebató la corona a los tres fenómenos, que suman 53 títulos deGrand Slam y catorce Wimbledon.

Djokovic es el defensor del título, y aspira a ganar el torneo por quinta vez y el decimosexto grande de su carrera. Fue en la hierba de Wimbledon donde el de Belgrado tomó el verdadero impulso para rematar una de las mejores temporadas de su carrera. Campeón este año en Madrid, el serbio juega en Wimbledon sabiendo que seguirá manteniendo su puesto de número uno del mundo. Federer, a punto de cumplir 38 años, es en Wimbledon donde puede sumar un nuevo grande en su brillantísima carrera.



Premios 2,7 millones de euros para los campeones



La edición 133 de Wimbledon que comienza este lunes presentará un torneo que contará con un incremento de un 11,8 por ciento en su bolsa de premios y la inauguración, si se requiere, del techo retráctil de la Pista Uno. Los jugadores se repartirán este año hasta 44 millones de euros. Así, los campeones del torneo masculino y femenino en categoría individual recibirán 2,73 millones de euros cada uno, en lugar de los 2,25 del año pasado. También se ha aumentado el premio que se llevan los jugadores que disputan la ronda previa del torneo más de un 10 por ciento, en tanto que los dobles recibirán un 14,2% más.