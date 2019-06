Manix Mandiola: "Ahora mismo no firmaría ir a los penaltis"

"Estoy absolutamente convencido de que podemos remontar, por convicción y devoción. Ya he puesto la vela en San Miguel". Manix Mandiola cree. Es el primero del Atlético Baleares que lo hace. Así lo reconoció ayer en Son Malferit, tras dirigir el penúltimo entrenamiento de sus pupilos del curso antes de enfrentarse al Mirandés este domingo, a las 18 horas (IB3 Tv) en la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda División.

La gesta es complicada, pero no imposible. A esas posibilidades se agarra el preparador blanquiazul. "El ejemplo claro lo tenemos en el Mallorca de la semana pasada, con el mismo resultado adverso de 2-0. Por lo que le pusieron los jugadores y su afición están en Primera. Aprendamos de los ejemplos de remontada positivos. La afición del Baleares no es menos que la del Mallorca", subrayó el vasco.

"Prometo que el equipo lo va a dar todo y que será un partido bonito y emocionante. Pase lo que pase lucharemos hasta morir. El resultado de la ida (2-0) hace que tengamos claro a lo que tenemos que jugar: Iremos a por ellos desde el minuto uno", señaló Mandiola en un claro mensaje de convencimiento.

El procedimiento para la remontada es sencillo, "no hay que poner el carro delante de los bueyes". "Tenemos 90 minutos para hacer muchas cosas. Si fuimos capaces de ganar la Liga y sacar 8 puntos al segundo clasificado, somos capaces de revertir esto que tenemos entre manos. Siempre hemos dado la vuelta a cualquier situación mala. Confío en esta plantilla", reconoció el preparador blanquiazul.

El Atlético Baleares llega salpicado por importantes bajas al último encuentro de la temporada. Mandiola tendrá que hacer frente a las sanciones de Alberto Villapalos y Marc Rovirola y a la más que posible ausencia de Rubén por lesión. "Ahora mismo solo pienso en los jugadores que están, no pienso más allá. Rubén si se siente en condiciones tras estar infiltrado jugará, si no puede jugará otro. Kike (López) tiene buenas sensaciones y nos da confianza", señaló el entrenador de la plantilla blanquiazul sobre el estado de forma de sus jugadores.

Una de las circunstancias que pueden darse durante el partido es que la eliminatoria se decida en la tanda de penaltis, una opción que a día de hoy Manix no contempla. "Hemos ensayado penaltis para ver la confianza de los que pueden tirarlos, por tener una información más, pero seguramente al final decidiría por la cara de los jugadores en ese momento. Aunque no firmaría disputarnos la eliminatoria del ascenso en los penaltis ahora mismo", zanjó el eibarrés.



Apoyo al equipo en el último entrenamiento

Un grupo de trabajadores del fútbol base y diversas peñas del club han organizado hoy (9:45 h.) una concentración en Son Malferit para apoyar al equipo en el último entrenamiento del año, a pesar de que será a puerta cerrada.