Un camino de espinas para Nadal

El tenista Rafel Nadal, tercer cabeza de serie del torneo, debutará en Wimbledon el martes contra el japonés Yuichi Sugita y se podría encontrar con el suizo Roger Federer en semifinales, evitando al serbio Novak Djokovic hasta la final. El mallorquín, que pese a su condición de número uno fue colocado como tercer cabeza de serie debido a la fórmula especial de Wimbledon, hará su debut en el torneo contra Sugita, pero en segunda ronda podría medirse con el australiano Nick Kyrgios. Por su parte, el santanyiner Jaume Antoni Munar se medirá a Kyle Edmund en el estreno en el Grand Slam británico.

Djokovic, que defiende título y buscará su quinto entorchado en Londres, arrancará contra el alemán Philipp Kohlschreiber y Federer, ocho veces ganador en el All England Club y poseedor de 20 Grand Slam, ante el sudafricano Lloyd Harris.

Sugita, número 258 del mundo, será el primer rival de un Nadal que podría verse en su segundo partido ante Kyrgios, quien jugará con su compatriota Jordan Thompson. El australiano ya le eliminó de este torneo en 2014 y se presenta como la gran amenaza en los primeros compases del torneo. En tercera ronda, podría medirse al canadiense Denis Shapovalov o al francés Jo-Wilfred Tsonga, mientras que en octavos podría esperar el croata Marin Cilic, quien llegó a la final en el All England Club en 2017, y en cuartos el austríaco Dominic Thiem, quinto cabeza de serie.

Nadal llegará a Wimbledon con dos partidos jugados en hierba, ambos en la exhibición de Hurlingham y tendrá que hacer frente a un jugador al que nunca se ha enfrentado y que llega de la fase previa, donde eliminó en última ronda al checo Lukas Rosol, verdugo de Nadal en estas pistas en 2012. El entrenador de Rafael Nadal, Francis Roig, aseguró ayer que el camino del manacorí es complicado. "Tienes a Federer en semifinales... no sé a quién prefiero. Los dos son muy difíciles. Sabíamos que había jugadores que no iban de cabeza de serie muy duros y nos ha tocado, así que nada, a tratar de intentar preparar lo mejor el partido", agregó. Roig, que ejerce de entrenador del español en Wimbledon, donde no estará Carlos Moyá, explicó que Nadal está "bien", que está "mejorando" y que las derrotas ante el croata Marin Cilic y el galo Lucas Pouille en Hurlingham "no quieren decir nada". "La pista es muy rápida y la gente juega a lo grande. Yo creo que ante Pouille ha jugado mucho mejor que el otro día y en los entrenamientos también va mejorando mucho. Esta en el mismo camino que estas últimas temporadas en las que ha dado un muy buen nivel", sopesó Roig.

Pese a que, entre los dos encuentros, Nadal cedió seis veces su servicio, Roig descartó cualquier problema con este golpe, dijo que ha jugado con dos jugadores que "son muy buenos restadores" y matizó que "poco a poco va a ir a mejor". "Aún no hemos empezado a jugar...

Evidentemente que él viene con la mentalidad de ganar. Luego para ganar un Grand Slam se tienen que dar muchas cosas y has de estar bien. Tiene ganas de hacer un buen torneo, luego ya se verá, tiene un cuadro difícil", reflexionó convencido.



Exhibición Nadal cae ante Pouille y llegará a Londres sin ganar en hierba

Rafel Nadal cedió ayer ante el francés Lucas Pouille (6-3, 4-6 y 10-5) en la exhibición de Hurlingham y llegará sin victorias sobre hierba a Wimbledon. El mallorquín, que ya perdió en su debut en la exhibición contra el croata Marin Cilic, volvió a caer, esta vez ante el galo que venía de caer perder con el japonés Kei Nishikori.