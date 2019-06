Lorenzo asegura que "hay que pasar página" respecto al accidente de Barcelona

El mallorquín Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), recalcó sobre el accidente que sufrió en Barcelona y en el que involucró a otra serie de pilotos que "hay que pasar página". Uno de los pilotos involucrados en el percance, el español Maverick Viñales, dijo en sus declaraciones a la prensa haber echado de menos una llamada del piloto, pero Lorenzo fue claro al afirmar que no tenía "intención de hacerlo con Maverick", por cuestiones suyas y no que cree que con Valentino "haga falta". "En su momento lo que tenía que hacer ya lo hice; en su momento no los encontré, sí a Dovizioso, pero lo han entendido y ya está, a pasar página", dijo. "Todos saben que soy un piloto que ha dado siempre mucha importancia a la seguridad y no me hacen gracia este tipo de cosas y que por un error que cometí haya tirado por la borda el fin de semana de otros pilotos, muchos de ellos aspirantes al título, pero como ya dije después de la carrera, no puedo hacer mucho más de lo que hice", dijo.