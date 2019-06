Lorenzo confía en alcanzar en Assen el "mismo ritmo de velocidad" que en Montmeló

El piloto de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) señaló ayer que, si en el Gran Premio de Holanda que se disputa este fin de semana en Assen puede seguir trabajando como en la anterior cita del Gran Premio de Catalunya, puede tener la misma velocidad que en Montmeló. "Seguimos mejorando la moto, que es lo que quiero hacer de nuevo. Si seguimos trabajando de esta forma, podemos volver a tener velocidad como en Barcelona", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

No obstante, Lorenzo confía en no tener el mismo resultado, ya que en la segunda vuelta de la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya se fue al suelo y se llevó por delante a Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi y Maverick Viñales (Yamaha). "Llegamos después de nuestro fin de semana más consistente del año en Barcelona. El resultado final no fue el que queríamos, pero pudimos ser competitivos durante todo el Gran Premio", manifestó el piloto mallorquín.

Por su parte, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del Mundial, confía en protagonizar un buen fin de semana en el circuito de Assen. "Estoy seguro de que tendremos una carrera fantástica el domingo", afirmó el piloto de Cervera, quien destacó que "la meteorología se espera que sea buena, así que confío en que podamos hacer un buen fin de semana". "En el circuito de Assen tienes que ser muy preciso y es muy difícil ser constante, por eso ser consistente en los rápidos cambios de dirección es muy importante para ir bien", explicó el pentacampeón del mundo.