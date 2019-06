Una realidad incómoda

El once del Baleares que perdió en Anduva.

El once del Baleares que perdió en Anduva. atb

Toca una gesta. Los blanquiazules necesitan una gran victoria para conquistar el ascenso a la Segunda División después de la derrota del domingo en Anduva ante el Mirandés por 2-0. Su gran trayectoria como local está llena de triunfos por una diferencia insuficiente para la remontada

"Hemos visto remontadas mucho más importantes tanto en España como en Europa que el 2-0 nuestro. Se puede conseguir, pero lo digo porque lo pienso así". No hacía ni quince minutos que había terminado el duelo en Anduva, en el que el Atlético Baleares había sufrido un duro golpe al caer ante el Mirandés en la ida por el ascenso, y Manix Mandiola ya había lanzado un mensaje optimista. Sin embargo, mejor que no recurra a las estadísticas para animarse. Porque la realidad es que de los veintiún encuentros oficiales entre la Liga y el play-off, los mallorquines solo subirían en uno. Un dato demoledor al que, para alimentar la fe, es mejor no hacer caso.

El fútbol tiene aspectos tan curiosos como este. Los blanquiazules, invictos en 2019 hasta el domingo en Anduva, con una dinámica de resultados impresionante que le llevó a la brillante consecución del título del grupo 3 de Segunda B, han ido superando obstáculos de forma brillante, pero sin arrollar. Tampoco le hacía falta porque los tres puntos caían de su lado en la mayoría de ocasiones.

De hecho, sus números en Son Malferit son espectaculares. En toda la Liga solo ha perdido un partido como local, ha empatado dos y ha vencido en la friolera de dieciséis ocasiones. Pero lo cierto es que solo la goleada ante el Ejea, que finalizó 4-1, le daría la vuelta a la eliminatoria. Y la empataría, algo que obligaría a recurrir a la prórroga, en tres ocasiones. Venció a tres adversarios, paradójicamente de los potentes de la categoría, como el Cornellà, Hércules -ambos se metieron en el play-off- y Espanyol B, por 2-0. En cambio, el resto de triunfos siempre fueron por una diferencia de un gol, algo que no le bastaría para tumbar al Mirandés. El domingo, está claro, debe ser otra historia. Y más vale que lo sea. Sería el premio a una temporada fabulosa.



Afición Entradas a 15 euros para abonados

El Atlético Baleares anunció ayer que sus abonados podrán comprar hoy y mañana entradas, al precio de quince euros, para el decisivo partido del domingo ante el Mirandés en Son Malferit -18 horas-. Los que no lo sean tendrán que esperar al jueves y viernes para adquirirlas, aunque ello está sujeto a la disponibilidad. El coste para los que no son socios es de 20 euros. En ambos casos, los horarios para la recogida de entradas en Son Malferit es de 10 a 13 horas y de 16 a 19. No hay localidades en venta a través de internet.