Manix Mandiola: "Se puede, y lo digo porque lo pienso así"

El entrenador del Atlético Baleares, Manix Mandiola, se mostró esperanzado al término del partido en cuanto a poder remontar en Son Malferit el próximo domingo el 2-0 que encajó ayer en Anduva ante el Mirandés, en la que será la gran final para dilucidar qué equipo sube a Segunda A. "Hemos visto remontadas mucho más importantes tanto en España como en Europa que el 2-0 nuestro. Se puede conseguir pero lo digo porque lo pienso así", señaló el preparador vasco al finalizar el encuentro.

A la pregunta de si hubo alguna clave sobre la derrota blanquiazul en Miranda del Ebro, manifestó: "Claves puede haber muchas como que nosotros en los primeros minutos hemos tenido dos claras ocasiones y no las hemos podido materializar. Lo que sí ha sucedido es que hoy -ayer para el lector- nosotros no hemos estado acertados ante la portería rival y ellos sí, especialmente en la primera mitad".

El técnico del Atlético Baleares reconoció que su equipo había sufrido en varias fases del encuentro, principalmente en el primer acto. "Ha habido distintas fases. El 1-0 nos ha dejado medio ko y el 2-0 casi ko. Luego hemos tenido una fase que lo hemos pasado mal pero el equipo lo ha superado. En la segunda parte ha cambiado la decoración y hemos generado ocasiones y ellos muy pocas", relató.

En cuanto a las bajas de Rovirola y Villapalos para el partido de vuelta tras ser amonestados ayer, Manix dijo: "Las plantillas se hacen a principio de la temporada y son las que son. Faltarán jugadores pero saldrán otros. Somos un equipo. No hay muchas diferencias y lo que hemos de hacer es optimizar lo que tenemos. Obviamente hay bajas significativas pero no podemos lamentarnos porque no nos lleva absolutamente a nada. Esto lo tenemos claro".

Borja Jiménez: "El resultado es bueno pero en Palma nos queda una batalla"

El preparador del Mirandés, Borja Jiménez, estaba contento al finalizar el partido pero era consciente de que restan aún 90 minutos. "El equipo ha hecho un buen encuentro, y eso que llevamos ya acumulados 53 partidos, que se dice rápido. El resultado es bueno ya que nos da una ventaja sobre el Atlético Baleares pero somos conscientes de que en Palma nos queda superar una batalla para poder lograr el ansiado ascenso a Segunda A", señaló el entrenador bermellón, que añadió: "Hemos de ser valientes, ese gen que ha caracterizado a este conjunto durante toda esta temporada y que nos ha dado el éxito".