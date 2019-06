Enrique Morcillo se proclama en Eivissa campeón de Balears de mountain bike

El circuito pitiuso de Can Truy fue el escenario de las pruebas valederas para el campeonato autonómico de mountain bike celebrado ayer por la mañana en el que el élite Enrique Morcillo se proclamó campeón absoluto al imponerse en la prueba larga, a la distancia de 30 kilómetros tras superar al master 30 Jordi Cardona y al sub 23 Marcos Ferrer. Completaron el podio de los élite, Rafel Sastre y Vicent Mas, mientras que David Ribas y Aaron Genestar hicieron lo propio en sub 23. El cajón de los mayores de 30 años Cardona estuvo acompañado por David Leegett y Álvaro Andrade. En categoría junior los tres mejores fueron Alejandro Molina, Jaume Vicenç y Marc Torres.

En la carrera corta, a la distancia de 20 kilómetros, el ganador fue el cadete Francesc Barber por delante de los master 40 Juan Antonio Costa, José Luís Serra y el cadete Jaume Durán. Los ganadores respectivos en master 50 y 60 fueron Carlos Morote y Luís Alberto Tostón. La mejor fémina fue la junior mallorquina Lucía Gómez, completando el cuadro de honor femenino la cadete Eva González, la élite Sonia Marty y la master 30 Nieves Lozano.