Pinacchio logra en Huelva la mejor marca sub-18 del año

La atleta Lucía Pinacchio, del Barcelona, finalizó segunda en el Meeting Iberoamericano de Huelva con un tiempo de 2.06.70 en el 800, una marca que es la mejor sub-18 del año y quinta de todos los tiempos de la categoría. De esta manera, se coloca en quinta posición del ránking de España absoluta en 2019. En tercer lugar finalizó Natalia Romero (Unicaja) con un tiempo de 2.07.07.

Lucía ya había dado dos serios avisos de su gran calidad en la actual temporada, al registrar un crono de 53.87 en los 400 metros lisos, un tiempo que ofrece un gran margen de mejora para lograr una buena marca en los 800 metros. En Palma, corriendo contrarreloj a falta de rivales de su talla en los autonómicos juveniles, obtuvo un crono de 2.09.17. Además, el año pasado se proclamó campeona de España en pista cubierta y al aire libre.

Pinacchio explicó que se sintió muy bien durante la prueba. "Estando en carrera me vi muy bien y seguí siempre la estela de la liebre, pasando los 400 metros con 1.00.87 y los 600,donde la liebre tuvo un ligero bache, con 1.34", resumió. Según su punto de vista, al abrirse dio ocasión a que Yurena Hueso ( 2.06.22 ) se colara en primera posición. " Se metió sin que me diera cuenta, ya que tenía fuerzas para responder y ganar", agregó.

La atleta jienense y decana de la UIB Natalia Romero finalizó en tercera posición. "La verdad es que me encontré en un día malo y no pude. Pensaba lograr al menos un tiempo de 2.04", comentó. Natalia se proclamó vencedora el pasado sábado del campeonato de España de clubes con una marca de 2.06.25. "Pensaba que con rivales y liebre me iba a salir mejor tiempo, pero las cosas a veces son como son", se lamentó. Cabe destacar que en los últimos años se ha proclamado subcampeona de España absoluta en pista cubierta y al aire libre.

Por otra parte, David Palacio participó en los 5.000 lisos con un tiempo de 13.55.20, quedando muy cerca del récord de Mateo Cañellas, que es de 13.51.50 desde el 23 de junio de 2.001.