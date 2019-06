Mavi García se rompe la clavícula y dice adiós al Giro Rosa en su mejor momento

Mavi García se despide del Giro Rosa. Después de obtener un gran resultado en la Emakumeen Bira, la ciclista mallorquina, que se encontraba en plena preparadión de la ronda italiana, una de las mejores carreras del calendario femenino, ha anunciado que no podrá participar debido a la rotura de su clavícula izquierda mientras entrenaba. "Como todo en la vida pasa cuando menos lo esperas y siempre en el mejor o en el peor momento. Ayer (por el miércoles) entrenando tuve un percance y me he roto la clavícula izquierda. Más dolorida por dentro que por fuera por perderme la mejor carrera de la temporada en mi mejor momento, pero ya está asumida la situación y no hay un segundo que perder", reconocía la palmesana horas después de conocer el alcance de su lesión. Era uno de los grandes objetivos del año y Mavi García iba a llegar en plena forma.