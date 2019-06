Mavi García dice adiós al Giro Rosa

Mavi García se despide del Giro Rosa. Después de obtener un gran resultado en la Emakumeen Bira, la ciclista mallorquina, que se encontraba en plena preparadión de la ronda italiana, una de las mejores carreras del calendario femenino, ha anunciado que no podrá participar debido a la rotura de su clavícula izquierda mientras entrenaba.

"Como todo en la vida pasa cuando menos lo esperas y siempre en el mejor o en el peor momento. Ayer entrenando tuve un percance y me he roto la clavícula izquierda. Más dolorida por dentro que por fuera por perderme la mejor carrera de la temporada en mi mejor momento, pero ya está asumida la situación y no hay un segundo que perder", reconocía la palmesana horas después de conocer el alcance de su lesión.

Era uno de los grandes objetivos del año y Mavi García iba a llegar en plena forma, como había demostrado por las carreteras del País Vasco. Jorge Sanz, director del equipo Movistar, apostaba hace solo unos días por la mallorquina. "Mavi García es una de las mejores corredoras del mundo en la alta montaña". Aunque ella tiene claro cuáles son sus fortaleces y sus limitaciones. "Tengo más capacidad de sufrimiento y menos chispa".

El camino hasta la élite del ciclismo no ha sido sencillo para Mavi. "Dos años antes de empezar, mi vida era una locura. Trabajaba por la mañana y por la tarde y a parte hacía el tema del duatlón, del ciclismo y en mi día a día nunca había nada más que no fuera eso. Si tenía que meter algo más tenía que trasnochar. Así que me dediqué a hacer solo el duatlón y la bici y ya después apareció el equipo".