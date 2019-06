"No es habitual que se premie el trabajo en el mundo de la vela"

En 2017 fue nombrada mejor deportista en edad escolar por el Govern, ese mismo año se alza con el Premio Timón a la mejor deportista de 2017. Un año después, en 2018, recibe la mención de honor por su tesón y esfuerzo en el mundo de la vela, al mismo tiempo que le otorgan el Premio del Deporte entregado por el Govern en la categoría de deportista revelación. Con solo 14 años María Perelló lo ha ganado todo. DIARIO de MALLORCA le distingue en este 2019 con el premio del deporte por su extensa trayectoria y su gran palmarés. María sintentiza trabajo y esfuerzo. Es presente y futuro del deporte de la vela balear, llevando el nombre de Mallorca a todos los rincones del mundo. "El premio Diario de Mallorca significa mucho para mí porque reconoce todo el trabajo que he hecho durante los últimos años", asegura la joven regatista. "Estoy muy contenta porque no siempre se valora el deporte de la vela y el hecho de que me galardonen con este reconocimiento creo que también es positivo para toda la gente que trabaja en el mundo de las regatas. Que la vela tome protagonismo sobre otros deportes no suele ser muy habitual. El hecho de que un medio de comunicación como Diario de Mallorca haya pensando en mí me hace muy feliz", resume la joven mallorquina.