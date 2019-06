Vallori: "Esto no es una revancha contra el Mirandés"

"Recuerdo la famosa eliminatoria de hace siete años ante el Mirandés, pero esto no es una revancha. Aquí no hay venganza". Guillem Vallori, futbolista del Atlético Baleares, no quiere calentar más la última eliminatoria de los play-off de ascenso a Segunda División. El central mallorquín es consciente de la tensión que se vivirá en los duelos que enfrentarán al conjunto blanquiazul ante el Melilla en los próximos días.

"Jugaremos la vuelta en casa. El equipo quiere aprovechar esta segunda oportunidad. Todos los factores los tenemos de cara para subir. Es una temporada irrepetible. El rival nos exigirá, pero nosotros también a él", resumió el defensa blanquiazul, que ha superado el centenar de partidos oficiales con la elástica del Atlético Baleares.

Vallori es uno de los futbolistas con más minutos del plantel. La temporada es larga y el futbolista reconoce que algunos jugadores llegan al tramo final del campeonato con "muchos minutos en las piernas". "Muchos jugadores llevamos muchos minutos en las piernas, pero da igual. Ahora mismo el esfuerzo y la parte mental están por debajo de las ganas. A medida que pasan los partidos los rivales nos exigen más, pero nosotros seguimos encajando poco. Es difícil que nos marquen, eso es lo que nos ha hecho campeones. Nuestra intención es rascar algo en Miranda, si puede ser empate con goles, y luego cerrar la eliminatoria en casa después de once largos meses de temporada. Valdrá la pena", señaló.

El central blanquiazul también valoró brevemente la eliminatoria ante el Melilla y el chispazo anímico que ha supuesto para el plantel pasar la ronda ante el conjunto unionista. "Otra temporada, la que saca Canario en la línea, hubiera ido dentro. Creo que la suerte estuvo de nuestra parte, después de la crueldad que vivió este equipo el día del Racing de Santander. El equipo jugó bien, aunque fue una pena sufrir hasta el último minuto. Si el resultado al final es positivo, todos firmamos vaciarnos como lo hicimos el pasado domingo", resumió.

"Samuel y Kike López están mejor, parece que los recuperamos, además no hemos tenido lesiones largas y el entrenador puede elegir entre sus 21 jugadores", acabó señalando Vallori sobre las bajas del equipo.