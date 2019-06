Jorge Lorenzo: "He tenido suerte de no romperme nada en la caída"

El piloto mallorquín de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) señaló el pasado lunes tras el test oficial post Gran Premio de Catalunya, en el que finalizó decimoséptimo, que fue una "suerte" no haberse lesionado después de una dura caída en las primeras horas de pruebas. "El golpe ha afectado mucho a mi velocidad y resistencia durante el test; ha sido una gran caída en la curva nueve y he rodado mucho en la grava. He tenido suerte de no romperme nada, aunque me han dolido los codos, dedos y espalda durante todo el día, pero teníamos que seguir trabajando", explicó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Por otro lado, el palmesano aseguró que ha seguido trabajando en la ergonomía y en algunos pequeños detalles del chasis. "Trabajamos en algunas cosas para las próximas carreras y otras para el año que viene. Quiero agradecer de nuevo a Honda por haber organizado el viaje a Japón y por el rápido desarrollo", manifestó.