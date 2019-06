Sharapova: "Rafa Nadal es el mejor ejemplo de jugar y ganar tras una lesión"

La tenista rusa María Sharapova ayer que espera realizar un "buen Mallorca Open" tras la operación del hombro derecho a la que se sometió el pasado mes de febrero, y sobre su regreso a los circuitos dijo en rueda de prensa que Nadal "es un ejemplo increíble de jugar y ganar tras una lesión".

Sharapova, ex número uno del mundo, debutará mañana en el torneo WTA Mallorca Open, tras aceptar una invitación de la organización. La jugadora rusa no compite desde el pasado mes de enero, cuando lo hizo en el torneo de San Petersburgo, y en Santa Ponça coincidirá con otras dos ex números uno, la alemana Angelique Kerber, actual campeona de Wimbledon, y la bielorrusa Victoria Azarenka.

"Nadal también ha sufrido lesiones y ha vuelto con más ganas; es un ejemplo de la pasión que debes tener siempre para afrontar los retos", destacó Sharapova. "Volver al circuito en Mallorca es un reto para mí. Estoy bien del hombro y desde el punto de vista de mi recuperación es importante jugar aquí el mayor número de partidos posibles", explicó la tenista rusa, de 32 años.

Sharapova confirmó que jugará en Wimbledon tras perderse Roland Garros, en plena recuperación de su hombro. "Cuando entras a la pista nunca sabes lo que puede ocurrir, y menos en un torneo como el de Wimbledon; en todo caso he elegido Mallorca para entrenar porque las condiciones (climatológicas) son mejores que en Inglaterra, por la lluvia", explicó la tenista, que lleva en la isla dos semanas.

Sharapova, ganadora de cinco Grand Slams -Roland Garros (2), Abierto de Australia (1), Wimbledon (1) y el US Open (1) - cree que ha progresado "mucho" tras sus entrenamientos diarios en las pistas de Club de Tenis Santa Ponça.

"Mis sensaciones son buenas, creo que voy progresando en mi objetivo de volver con garantías a los circuitos, pero, en todo caso no jugaré más de dos torneos este año", precisó. Sharapova también reflexionó sobre su regreso a las pistas tras entrenar "en una isla tan bella como Mallorca".



Kerber y Sharapova, posible primer gran duelo



El primer gran partido del Mallorca Open podría llegar en segunda ronda si Angelique Kerber y Maria Sharapova, dos exnúmero uno, superan sus respectivos debuts, tras el sorteo del cuadro celebrado ayer. La vigente campeona de Wimbledon y principal cabeza de serie se medirá a una jugadora de la fase previa. La rusa arranca contra la eslovaca Viktoria Kuzmova. Caroline Garcia se medirá a Viktoria Azarenka en la primera ronda. Belinda Bencic jugará ante la sueca Rebecca Peterson.