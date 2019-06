Manix Mandiola: "No tenemos talento, nuestro sino es sufrir"

Respiró aliviado Manix Mandiola al tomar asiento en la sala de prensa de Son Malferit. "Hemos conseguido llegar a 16 de junio con un equipo que tiene sus limitaciones. No es casualidad que en la Liga sacáramos ocho puntos al segundo y que no hayamos perdido en play-off contra equipos muy buenos. Todo esto me llena de orgullo", reconoció en primera instancia el técnico del Atlético Baleares.

Con el corazón todavía en un puño, el preparador eibarrés aseguró haber vivido el partido en su línea habitual. "Pues sufriendo. Ese es nuestro sino. Se nos ha hecho un modo de vida todo el año. Hemos ganado por la diferencia mínima y sacando una pelota de la raya al final. No tenemos mucho talento, pero jugamos al cien por cien para anular al rival y que no saque su mejor versión", aseguró. Mandiola se congratuló por poner fin a su mala racha de resultados en las eliminatorias con 0 a 0 en el partido de la ida. "Al fin he acabado con mi mala suerte. Ya no sé ni cuántas iban. De todas formas sigo creyendo que es un buenísimo resultado y firmaría que, ante el Mirandés, podamos sacar ese marcador en su campo", resumió.

Manix bromeó con el hecho de tener que retrasar sus vacaciones quince días más y reconoció que la plantilla llega justa a este tramo final del curso. "Tenemos otros quince días menos de vacaciones y más de trabajo. Es normal que haya jugadores con molestias, la temporada es larga: Vallori ha jugado muchos partidos, con su edad tiene un mérito terrible porque está haciendo un temporadón. Si Rovirola se queja es porque está muerto, Nuha igual. Es un motivo de orgullo como entrenador que la gente se vacíe", aseguró en su jocoso tono habitual.

Ya para acabar, el preparador del conjunto blanquiazul analizó a su rival en la última eliminatoria por el ascenso a Segunda División. "No conozco suficientemente bien al Mirandés, es un equipo de tradición en Segunda B y si está ahí es porque algo ha hecho bien. Nos harán sufrir, de eso no tengo ninguna duda", zanjó.



Nuha Marong: "El gol es mérito de todo el equipo"



"Hemos dado un paso adelante, tocaba ganar y se ha hecho. Se ha demostrado que queríamos sacar el partido como fuera, sufriendo porque así es el fútbol". Con estas palabras resumió Nuha Marong, autor ayer del único tanto del partido,el pase del Atlético Baleares a la última eliminatoria de los play-off. "El gol es mérito de todo el equipo, es el trabajo de todos", redondeó su discurso.

Sobre el cansancio que acumula el equipo en esta recta final del campeonato, el de Gambia aseguró que no "puede servir de excusa". "Llevamos 42 partidos esta temporada, esto se hace largo, pero todos llegamos cansados, también los rivales. No es excusa, tenemos que competir y sacarlo todo", zanjó.