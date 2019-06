Fernández pisa su primera pole

El piloto mallorquín Augusto Fernández (Kalex) consiguió la primera pole position de su carrera deportiva al ser el más rápido en el circuito de Barcelona-Cataluña, escenario este mediodía del Gran Premio de Cataluña de Moto2.

Fernández, que sufrió una grave caída en la carrera de Argentina, en la que se fracturó cúbito y radio de su brazo izquierdo, es compañero de equipo del líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri, y marcó un mejor tiempo de 1:44.170.

El balear doblegó por apenas 21 milésimas de segundo al suizo Thomas Luthi (Kalex), por 29 al británico Sam Lowes (Kalex), 41 a Jorge Navarro (Speed Up), 89 a Fabio di Giannantonio (Speed Up) y una décima escasa sobre Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex). En la segunda clasificación el suizo Luthi fue el primero en tomar la delantera, secundado por el australiano Remy Gardner (Kalex) y con los españoles Augusto Fernández y Alex Márquez, tras ellos, pero con mucho margen de mejora por delante. Y no tardó en llegar ese margen de mejora ya que en la cuarta vuelta Augusto Fernández se encaramó hasta la primera posición, secundado por Jorge Navarro, aunque a éste le adelantó poco después nuevamente el helvético Luthi, con Márquez quinto.

Fernández, afincado en Mallorca pero natural de Madrid, completó ocho vueltas y se mantuvo al frente de la clasificación para conseguir su primer gran resultado de entrenamientos en su carrera deportiva, justo un año después de que fuese reclamado por el equipo de Sito Pons para sustituir al valenciano Héctor Barberá. Tras Fernández se clasificaron Luthi y el británico Sam Lowes, con Jorge Navarro, el italiano Fabio di Giannantonio y Alex Márquez en la segunda línea.

El líder de la clasificación provisional del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri consiguió la séptima posición, justo tras la estela de uno de sus principales rivales por el campeonato, Alex Márquez. Iker Lecuona, que llegó desde la primera clasificación, acabó los entrenamientos en decimoquinto lugar, con Jorge Martín decimoséptimo.

La carrera de Moto2 se disputará a las 12:20 del mediodía en el circuito de Montmeló.