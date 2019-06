Guijarro: "Somos el tercer equipo más joven del Mundial, debemos aprovecharlo"

Junto a Virginia Torrecilla también compareció la mallorquina Patri Guijarro, quien es consciente de que se encontrarán con dificultades desde el inicio para combatir a Alemania. "El principio del partido va a ser un machaque de intensidad, pero para eso hay que tener el balón, no permitir contraataques y no hacer fallos en zonas complicadas. Defensivamente y en los centros tenemos que estar muy atentas. Por lo otro, debemos mover el balón, tener ocasiones y aprovecharlas", señaló.

"Alemania, en el aspecto aéreo, es muy fuerte, tienes que estar más atenta que nunca y en el sitio correcto. En un Mundial esa pelea va a ser fuerte. Con Alemania, que además de fuerte por arriba tiene calidad, tienes que tener todos los sentidos puestos", añadió.

En este sentido, la jugadora azulgrana apeló a aprovechar las virtudes con las que cuentan como uno de los combinados más jóvenes. "Somos el tercer equipo más joven del Mundial y eso lo tenemos que afrontar como algo positivo y como una de nuestras fortalezas. Aitana, Lucía y yo hemos aprendido mucho en las inferiores; en nuestros respectivos equipos hemos cogido ese ritmo de Primera División, al nivel de la absoluta y de las mayores. Con ellas aquí hemos aprendido mucho y esperamos que aportemos esa juventud y esa ilusión que venimos dando", aseveró la futbolista de Palma.

La mallorquina, que explicó que se encuentra "al cien por cien" y que el pie "no" le ha dado "problemas", también restó importancia a la posible ausencia de la jugadora estrella de la Mannschaft. "Marozsan tiene mucha calidad. Llegue o no, creo que van a hacer todo lo posible para que esté. Alemania no deja de ser Alemania, sigue siendo ese equipo potente al contraataque, con los centros, aprovechando todo lo que tienen. Juegue Marozsan o no, en el banquillo tienen jugadoras que lo van a hacer igual de bien", concluyó.