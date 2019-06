Manix Mandiola: "Es bueno haber salido vivos de aquí"

"Hubiese sido mejor ganar 0-3, pero salir vivos de aquí y llevar la eliminatoria a casa es bueno". Manix Mandiola no ocultó su alegría tras sacar un empate (0-0) del campo del Melilla y llegar a Son Malferit sin haber encajado ningún gol en contra. El técnico del Atlético Baleares fue incapaz de esconder su satisfacción en la rueda de prensa posterior al partido. "Ha sido el mejor partido de los tres que hemos jugado en la fase de ascenso", indicó.

"Ha sido un partido competido con mucho respeto por parte de los dos. Hemos hecho un buen primer tiempo y en el segundo no hemos concedido ocasiones", analizó sobre el encuentro.

El entrenador vasco lamentó los errores que tuvo el conjunto palmesano para adelantarse en la eliminatoria. "Hemos tenido contras para matar el partido, pero el empate no es injusto para nada", apostilló.

Mandiola dio valor a no encajar ningún gol ante un rival como el Melilla. "Este equipo ha eliminado al Villarreal B, que a nosotros nos ganó. Pueden venir a Mallorca y ganarnos perfectamente", comentó.

El Atlético Baleares quedo eliminado ante el Racing de Santander tras cosechar también un empate a cero en el partido de ida. "Lo teníamos ahí y lo perdimos. Tenemos la conciencia tranquila porque hemos hecho una temporada excepcional", declaró.

Sobre el partido de vuelta, el técnico balearico quiso quitar presión a sus jugadores. "Esto es para mejorar la nota. Sé que a la gente le ilusiona el ascenso, pero nosotros sabemos que es muy difícil", agregó.

Cuestionado por la falta de gol del equipo, Mandiola restó importancia a que solo hayan marcado un tanto en los tres partidos de la fase de ascenso. "Si hemos sacado ocho puntos al segundo es porque tenemos gol", comentó.

El conjunto blanquiazul llega a final de temporada con las energías justas debido a la carga de minutos. "Es normal que pase esto porque hemos jugado toda la temporada con 13 jugadores. Nuestra plantilla llega donde llega y, de momento, está llegando bastante lejos", apuntó. El técnico vasco no pudo contar con Kike López y tampoco con Samu Shashoua, que no saltó al campo pese a estar en el banquillo. "Shashoua no estaba para jugar. Es un chaval que nunca ha jugado con dolor y no está acostumbrado", añadió.