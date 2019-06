Nadal según Moyá

Acude a su habitual cita con los medios españoles, en la previa de una final de Roland Garros, en un rincón de la pista 4, donde durante más de una hora, ha entrenado Rafel Nadal en medio de una multitud de espectadores. Con su privilegiada capacidad de análisis, Carlos Moyá, entrenador del manacorí desde hace casi dos años, disecciona todos los pormenores de la final.

Thiem

Jugador de tierra

"Dominic Thiem es un jugador plenamente adaptado a la tierra, es el más especialista. Hace daño porque es un gran jugador. Tiene mucha potencia. Es un jugador Da tra

El nivel de Nadal

Complicado que le gane

"Entendemos que si (Nadal) juega al nivel que ha demostrado en los últimos días, es complicado que le gane. Pero ya ha quedado demostrado que si baja un poco su rendimiento, hay jugadores que son capaces de ganarle. De hecho, Thiem ya lo ha hecho varias veces, la última en el Conde de Godó. Nadal sabe lo que tiene que hacer. No sé si está al nivel de otros años porque ha ganado once veces aquí, pero recuerdo que en 2017 llegó muy bien y el año pasado no tanto, pero así y todo conquistó el título porque se trata de un tenista de otro nivel, capaz de dar lo mejor en los momentos más complicados".

Triunfo en Roma

Da tranquilidad

"Está claro que ganar el último torneo antes de Roland Garros da una cierta tranquilidad, sobre todo después de no ganar en los torneos precedentes, como nos tiene acostumbrados. Pero, al final, hay que ser siempre cauto y respetando al rival. Aunque es verdad que te da moral. Ha entrenado bien, tranquilo, y es que la experiencia es un valor. En Roma se acercó al nivel queremos y necesitamos para intentar ganar otra vez en Roland Garros, que es su gran objetivo de la temporada".

El mejor partido

Ante Goffin y Federer

"Ha tenido muy buenos partidos, pero si me he de quedar con alguno destacaría un set y medio muy bueno ante Goffin -el único jugador que ha sido capaz de ganarle un set en todo el torneo-; ante Nishikori también estuvo a un buen nivel, pero es verdad que Kei estaba tocado, y ante Federer realizó un partido muy completo, en unas condiciones muy difíciles. Los que hemos jugado con viento sabemos lo difícil que es".

Evolución

Explorando sus límites

"En quince años han cambiado muchas cosas. En 2005 era número uno y quince años después es número dos. Ha ganado lógicamente en experiencia, en entendimiento del juego y ha evolucionado para bien en todos los sentidos. Es un jugador que, pese al tiempo transcurrido, sigue explorando sus límites".

Agresividad

Quitarle tiempo al rival

"Nadal es más agresivo, pero no solo en el golpeo de la pelota, sino en su posición en la pista. Se trata de quitarle tiempo al rival, y cuando más cerca de la línea esté, mucho mejor. No es lo mismo pegarle pegado a la línea que a tres metros. La pelota llega al otro lado con menos fuerza".